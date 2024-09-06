Вагітна Катерина Остапчук згадала дітей свого чоловіка від першого шлюбу

Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук (до весілля — Полтавська) вагітна первістком. 24-річна інфлюєнсерша відповіла на деякі запитання від фолловерів. Одне з них було про дітей її чоловіка.

Відповідні сторіз з’явились в закритому Instagram профілі Катерини, за яким стежать понад 60 тисяч користувачів соцмережі.

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Катерина Остапчук про дітей чоловіка

Шлюб з Катериною для Володимира — третій. Від першого з перекладачкою Оленою Войченко в нього є 11-річна донька Емілія і 6-річний син Еван. Вони живуть в Канаді. Згідно з домовленостями з ексдружиною, телеведучий не публікує фотографії з ними.

Підписники Катерини поцікавились, чи спілкується вона з дітьми чоловіка. На що вагітна блогерка відповіла — ні.

"Я з ними не знайома, тому це буде дивно, якщо якась тьотя буде їм телефонувати й про щось запитувати. Коли познайомимося і вони дізнаються про малого, тоді будемо спілкуватися. Якщо їх мама дозволить", — зазначила Катерина.

За словами блогерки, Володимир спілкується з дітьми щотижня. Щодо другого шлюбу з юристкою Христиною Горняк, то поповнення в телеведучого не було.

Напередодні Катерина та Володимир Остапчук розсекретили стать своєї майбутньої дитини. Зіркове подружжя чекає на хлопчика, якому дали ім’я Тимофій.

Нагадаємо, раніше ми писали, як батьки Володимира та Катерини Остапчук відреагували на новину про вагітність. Також ми розповідали, що володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко вперше стала мамою.