Вікторія Апанасенко народила первістка — фото

Українська модель Вікторія Апанасенко. Фото: instagram.com/crystal.viktoria/

Українська модель та "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко народила доньку. Дівчина повідомила про свою вагітність лише декілька днів тому і зізналася, що взагалі хотіла приховати цей факт від аудиторії.

Про народження дитини повідомив її чоловік, заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександр Борняков на своїй сторінці у Facebook.

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Вікторія Апанасенко народила донечку

Чоловік моделі поділився з друзями радісною новиною про те, що він став батьком. У подружжя народилася донечка, яку вони назвали незвичним красивим ім'ям Емілія.

Олександр Борняков показався з малюком на руках, однак його обличчя приховали від аудиторії.

"Кохана Вікторія Апанасенко, дякую тобі шалено за доньку. Еміліє, доню, ми з твоєю мамою на тебе дуже чекали. Від моменту появи ти робиш нас обох щасливими. І будеш робити це весь цей час, що нам залишився. Дуже хочу, щоб ти прочитала, коли подорослішаєш, цей допис і подивилася на нас, бо такий вигляд мають щасливі люди", — написав щасливий татусь.

Чоловік Вікторії Апанасенко Олександр Борняков із новонародженою донькою Емілією. Фото: facebook.com/bornyakov

Вікторія Апанасенко із чоловіком Олександром Борняковим. Фото: facebook.com/bornyakov

Нагадаємо, закохані одружилися наприкінці березня минулого року. Подружжя приховувало вагітність Вікторії і лише нещодавно модель показалася шанувальникам з округлим животиком.

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