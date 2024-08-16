Виктория Апанасенко родила первенца — фото

Украинская модель Виктория Апанасенко. Фото: instagram.com/crystal.viktoria/

Украинская модель и "Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко родила дочь. Девушка сообщила о своей беременности всего несколько дней назад и призналась, что вообще хотела скрыть этот факт от аудитории.

О рождении ребенка сообщил ее муж, заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию ИТ-отрасли Александр Борняков на своей странице в Facebook.

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Виктория Апанасенко родила дочь

Муж модели поделился с друзьями радостной новостью о том, что он стал отцом. У супругов родилась дочь, которую они назвали необычным красивым именем Эмилия.

Александр Борняков показался с малышом на руках, однако его лицо скрыли от аудитории.

"Любимая Виктория Апанасенко, спасибо тебе безумно за дочь. Эмилия, доченька, мы с твоей мамой тебя очень ждали. С момента появления ты делаешь нас обоих счастливыми. И будешь делать это все это время, что нам осталось. Очень хочу, чтобы ты прочитала, когда повзрослеешь, это сообщение и посмотрела на нас, потому что так выглядят счастливые люди", — написал счастливый папа.

Муж Виктории Апанасенко Александр Борняков с новорожденной дочерью Эмилией. Фото: facebook.com/bornyakov

Виктория Апанасенко с мужем Александром Борняковым. Фото: facebook.com/bornyakov

Напомним, влюбленные поженились в конце марта прошлого года. Супруги скрывали беременность Виктории и только недавно модель показалась поклонникам с округлым животиком.

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