Катерина Остапчук різко відповіла хейтерам

Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Вагітна молода дружина українського шоумена Володимира Остапчука Катерина нервує через хейт у соцмережах та заявила про те, що не буде ділитися із підписниками особистим життям. Дівчину обурює те, що люди дозволяють собі писати їй негатив навіть при тому, що вона нині виношує малюка.

Про це вона повідомила у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Катерина Остапчук йде з соцмереж

Вагітна Катерина разом з чоловіком, шоуменом Володимиром Остапчуком відвідала Ukrainian Fashion Week SS25. Дівчина обрала для виходу обтислу шкіряну сукню вишневого кольору, яку доповнила волоссям, зібраним у пучок та чорними підборами із гострим носком.

Користувачі почали критикувати її стиль і негатив від них обурив Катерину.

Публікація Катерини Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya/

Вона заявила про те, що нині має намір зникнути з соцмереж. Дівчина планує допрацювати усі реклами у вересні й знову з'явитися в Instagram вже після пологів.

"Чесно, не знаю, що має бути в голові, щоб побачити вагітну незнайому дівчину й захотіти написати їй якийсь бруд. Хворі люди. Мені набридло бути грушею для биття нереалізованих, ницих і тупих. Цей місяць я ще побуду тут, віддам всі реклами, а далі зустрінемося після пологів. Якщо, щоб бути в нормальному стані, мені треба не бути публічною — це найменше, що я можу зробити для себе й дитини", — написала Катерина.

Дівчина нагадала, що нині виношує дитину і хоче огородити його та себе від негативу.

"Малий не заслуговує на це, а я несу за нього відповідальність. Я не прикриваюся вагітністю, але чесно, мали б хоч щось святе, і ладно я б робила щось погане, щоб люди ось так, але ні, це просто за те, що я існую. Потім не дивуйтеся, "За шо" вам те все, що будете мати", — підкреслила вона.

Публікація Катерини Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya/

Катерину Остапчук розізлилась на хейтерів. Фото: instagram.com/poka.tya/

Катерина Остапчук йде з соцмереж. Фото: instagram.com/poka.tya/

Нагадаємо, раніше ми писали, як батьки Володимира та Катерини Остапчуків відреагували на новини про вагітність. А також Катерина розсекретила ім'я малюка.