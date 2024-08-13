Катерина Остапчук розкрила ім'я майбутнього малюка

Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Молода дружина українського шоумена Володимира Остапчука Катерина чекає на первістка. Майбутні батьки розсекретили ім'я дитини.

Про це шоумен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Подружжя показала кадри з огляду у гінеколога в пологовому. На відео фахівець показує на апараті УЗД майбутнього малюка. Володимир радіє тому, що скоро стане батьком.

Майбутні батьки на гендер-паті дізналися про те, що чекають на хлопчика. Подружжя зізналося шанувальникам, що планує назвати малюка Тимофієм.

"Наш Тім. Тимофій. Приїхали подивитися на малюка, у нього вже відео більше, ніж у нас", — підписала зворушливі кадри Катерина Остапчук.

Нагадаємо, раніше ми писали, як батьки Володимира та Катерини Остапчуків відреагували на новини про вагітність. Також ми розповідали, що голлівудську акторку Меган Фокс запідозрили у вагітності.