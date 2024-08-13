Катерина Остапчук розкрила ім'я майбутнього малюка

Дружина Остапчука розкрила ім'я майбутнього первістка
Молода дружина українського шоумена Володимира Остапчука Катерина чекає на первістка. Майбутні батьки розсекретили ім'я дитини.
Про це шоумен повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Як Остапчук назве сина
Подружжя показала кадри з огляду у гінеколога в пологовому. На відео фахівець показує на апараті УЗД майбутнього малюка. Володимир радіє тому, що скоро стане батьком.
Майбутні батьки на гендер-паті дізналися про те, що чекають на хлопчика. Подружжя зізналося шанувальникам, що планує назвати малюка Тимофієм.
"Наш Тім. Тимофій. Приїхали подивитися на малюка, у нього вже відео більше, ніж у нас", — підписала зворушливі кадри Катерина Остапчук.
Нагадаємо, раніше ми писали, як батьки Володимира та Катерини Остапчуків відреагували на новини про вагітність. Також ми розповідали, що голлівудську акторку Меган Фокс запідозрили у вагітності.
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