Екатерина Остапчук раскрыла имя будущего малыша

Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Молодая жена украинского шоумена Владимира Остапчука Екатерина ждет первенца. Будущие родители рассекретили имя ребенка.

Об этом шоумен сообщил на своей странице в Instagram.

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Супруги показали кадры с осмотра у гинеколога в роддоме. На видео специалист показывает на аппарате УЗИ будущего малыша. Владимир радуется тому, что скоро станет отцом.

Будущие родители на гендер-пате узнали о том, что ждут мальчика. Супруги признались поклонникам, что планируют назвать малыша Тимофеем.

"Наш Тим. Тимофей. Приехали посмотреть на малыша, у него уже видео больше, чем у нас", — подписала трогательные кадры Екатерина Остапчук.

Напомним, ранее мы писали, как родители Владимира и Екатерины Остапчук отреагировали на новости о беременности. Также мы рассказывали, что голливудскую актрису Меган Фокс заподозрили в беременности.