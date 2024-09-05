Екатерина Остапчук резко ответила хейтерам

Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Беременная молодая жена украинского шоумена Владимира Остапчука Екатерина нервничает из-за хейта в соцсетях и заявила о том, что не будет делиться с подписчиками личной жизнью. Девушку возмущает то, что люди позволяют себе писать ей негатив даже при том, что она сейчас вынашивает малыша.

Об этом она сообщила в Stories на своей странице в Instagram.

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Екатерина Остапчук уходит из соцсетей

Беременная Екатерина вместе с мужем, шоуменом Владимиром Остапчуком посетила Ukrainian Fashion Week SS25. Девушка выбрала для выхода облегающее кожаное платье вишневого цвета, которое дополнила волосами, собранными в пучок и черными каблуками с острым носком.

Пользователи начали критиковать ее стиль и негатив от них возмутил Екатерину.

Публикация Екатерины Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya/

Она заявила о том, что сейчас намерена исчезнуть из соцсетей. Девушка планирует доработать все рекламы в сентябре и снова появиться в Instagram уже после родов.

"Честно, не знаю, что должно быть в голове, чтобы увидеть беременную незнакомую девушку и захотеть написать ей какую-то грязь. Больные люди. Мне надоело быть грушей для битья нереализованных, низменных и тупых. Этот месяц я еще побуду здесь, отдам все рекламы, а дальше встретимся после родов. Если, чтобы быть в нормальном состоянии, мне надо не быть публичной — это самое малое, что я могу сделать для себя и ребенка", — написала Екатерина.

Девушка напомнила, что сейчас вынашивает ребенка и хочет оградить его от негатива.

"Малыш не заслуживает этого, а я несу за него ответственность. Я не прикрываюсь беременностью, но честно, имели бы хоть что-то святое, и ладно я бы делала что-то плохое, чтобы люди вот так, но нет, это просто за то, что я существую. Потом не удивляйтесь, "За шо" вам то все, что будете иметь", — подчеркнула она.

Публикация Екатерины Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya/

Екатерину Остапчук разозлилась на хейтеров. Фото: instagram.com/poka.tya/

Екатерина Остапчук уходит из соцсетей. Фото: instagram.com/poka.tya/

Напомним, ранее мы писали, как родители Владимира и Екатерины Остапчук отреагировали на новости о беременности. А также Екатерина рассекретила имя малыша.