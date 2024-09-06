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Беременная жена Остапчука призналась, общается ли с его детьми от первого брака

6 сентября 2024 06:33
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Беременная Екатерина Остапчук упомянула детей своего мужа от первого брака
Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Третья жена шоумена Владимира Остапчука, блогер Екатерина Остапчук (до свадьбы — Полтавская) беременна первенцем. 24-летняя инфлюенсер ответила на некоторые вопросы от фолловеров. Один из них был о детях ее мужа.

Соответствующие сториз появились в закрытом Instagram профиле Екатерины, за которым следят более 60 тысяч пользователей соцсети.

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Брак с Екатериной для Владимира — третий. От первого с переводчицей Еленой Войченко у него есть 11-летняя дочь Эмилия и 6-летний сын Эван. Они живут в Канаде. Согласно договоренностям с бывшей женой, телеведущий не публикует фотографии с ними.

Подписчики Екатерины поинтересовались, общается ли она с детьми мужа. На что беременная блогер ответила — нет.

"Я с ними не знакома, поэтому это будет странно, если какая-то тетя будет им звонить по телефону и о чем-то спрашивать. Когда познакомимся и они узнают о малом, тогда будем общаться. Если их мама позволит", — отметила Екатерина.

По словам блогера, Владимир общается с детьми каждую неделю. Что касается второго брака с юристом Кристиной Горняк, то пополнения у телеведущего не было.

Накануне Екатерина и Владимир Остапчук рассекретили пол своего будущего ребенка. Звездные супруги ждут мальчика, которому дали имя Тимофей.

Напомним, ранее мы писали, как родители Владимира и Екатерины Остапчук отреагировали на новость о беременности. Также мы рассказывали, что обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко впервые стала мамой.

дети Владимир Остапчук украинские звезды Екатерина Полтавская

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