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Вагітна дружина Остапчука поміркувала на тему віку

13 вересня 2024 20:45
Віталій Ковальчук - Редактор
Катерина Остапчук не може повірити, що їй виповниться 25 років
Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Віталій Ковальчук - Редактор

Третя дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук (Полтавська до весілля) вагітна їхнім спільним первістком. У своїх соцмережах 24-річна дівчина поміркувала про свій вік і не забула про ювілей коханого.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Катерини. 

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Наприкінці місяця, 27 вересня, Володимиру Остапчуку виповниться 40 років. Втім, за словами Катерини, він не хвилюється з цього приводу. Куди більше про своє 25-річчя наступного літа думає дружина шоумена. 

"Як так швидко? Я тільки позавчора їла суху мівіну після уроків і моніторила збережені у ВК (зараз заборонена соцмережа в Україні. — Ред.), щоб дізнатися, кого хто любить", — зазначила Катерина. 

Втім у своєму віці дружина Остапчука побачила і деякі плюси. Тим паче до свого дня народження вона вже народить сина, якому зіркове подружжя дало ім’я Тимофій. Йдеться про запитання від родичів про те, коли ж вона вийде заміж та народить дитину. 

Катерина Остапчук
Блогерка Катерина Полтавська про вік. Скриншоти: Instagram/poka.tya

Зазначимо, що для телеведучого дитина стане третьою. Від першого шлюбу з перекладачкою Оленою Войченко в Володимира Остапчука  є 11-річна донька Емілія і 6-річний син Еван. Вони живуть в Канаді. Згідно з домовленостями з ексдружиною, телеведучий не публікує фотографії з ними. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що доньки співачки Камалії не стримали сліз під час від'їзду з Києва до Лондона. Також ми розповідали, що американська співачка Cardi B народила третю дитину.

соцмережі вік вагітність українські зірки Катерина Полтавська

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