Катерина Остапчук не може повірити, що їй виповниться 25 років

Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Третя дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук (Полтавська до весілля) вагітна їхнім спільним первістком. У своїх соцмережах 24-річна дівчина поміркувала про свій вік і не забула про ювілей коханого.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Катерини.

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Вагітна Катерина Остапчук про вік

Наприкінці місяця, 27 вересня, Володимиру Остапчуку виповниться 40 років. Втім, за словами Катерини, він не хвилюється з цього приводу. Куди більше про своє 25-річчя наступного літа думає дружина шоумена.

"Як так швидко? Я тільки позавчора їла суху мівіну після уроків і моніторила збережені у ВК (зараз заборонена соцмережа в Україні. — Ред.), щоб дізнатися, кого хто любить", — зазначила Катерина.

Втім у своєму віці дружина Остапчука побачила і деякі плюси. Тим паче до свого дня народження вона вже народить сина, якому зіркове подружжя дало ім’я Тимофій. Йдеться про запитання від родичів про те, коли ж вона вийде заміж та народить дитину.

Блогерка Катерина Полтавська про вік. Скриншоти: Instagram/poka.tya

Зазначимо, що для телеведучого дитина стане третьою. Від першого шлюбу з перекладачкою Оленою Войченко в Володимира Остапчука є 11-річна донька Емілія і 6-річний син Еван. Вони живуть в Канаді. Згідно з домовленостями з ексдружиною, телеведучий не публікує фотографії з ними.

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