Камалія провела дочок та колишнього чоловіка до Великої Британії

Співачка Камалія з доньками та ексчоловіком. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Співачка Камалія провела доньок-двійнят Арабеллу та Мірабеллу до Великої Британії. Після початку повномасштабної війни саме в столиці Сполученого Королівства, Лондоні, 11-річні дівчата живуть разом з батьком, бізнесменом пакистанського походження Мохаммадом Захуром.

Зворушливе відео з’явилось в соцмережах Камалії.

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Арабелла і Мірабелла разом з Мохаммадом Захуром поїхали до Європи. На пероні їх проводжали Камалія разом з мамою, Інною Петрівною, та близькими людьми. За словами співачки, доньки поїхали до Лондону, бо канікули закінчилися і попереду новий навчальний рік.

"В моєму серці так багато суму... Я бачила їхні сльози, як важко їм було залишати маму в Україні, але таке зараз наше життя. Мої маленькі принцеси, я вже безмежно сумую за вами", — зізналась Камалія.

На відео зі столичного залізничного вокзалу одна з доньок Камалії та Захура, Мірабелла, й досі з пов’язкою на руці та в гіпсі. Напередодні вона впала з електросамоката. Операцію робили лікарі з "Охматдиту".

"Я пишаюся вашою силою і мужністю, знаю, що ви будете чудово вчитися і робити мене щасливою з кожним вашим успіхом.Ми обов’язково скоро зустрінемося і будемо разом, як завжди", — підсумувала Камалія, яка залишилась в Києві.

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