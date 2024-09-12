Камалия провела дочерей и бывшего мужа в Великобританию

Певица Камалия с дочками и экс-мужем. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Певица Камалия провела дочерей-близнецов Арабеллу и Мирабеллу в Великобританию. После начала полномасштабной войны именно в столице Соединенного Королевства, Лондоне, 11-летние девочки живут вместе с отцом, бизнесменом пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром.

Трогательное видео появилось в соцсетях Камалии.

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Дочери Камалии уехали из страны

Арабелла и Мирабелла вместе с Мохаммадом Захуром уехали в Европу. На перроне их провожали Камалия вместе с мамой, Инной Петровной, и близкими людьми. По словам певицы, дочери уехали в Лондон, потому что каникулы закончились и впереди новый учебный год.

"В моем сердце так много грусти... Я видела их слезы, как тяжело им было оставлять маму в Украине, но такова сейчас наша жизнь. Мои маленькие принцессы, я уже безгранично скучаю по вам", — призналась Камалия.

На видео со столичного железнодорожного вокзала одна из дочерей Камалии и Захура, Мирабелла, до сих пор с повязкой на руке и в гипсе. Накануне она свалилась с электросамоката. Операцию делали врачи из "Охматдета".

"Я горжусь вашей силой и мужеством, знаю, что вы будете прекрасно учиться и делать меня счастливой с каждым вашим успехом. Мы обязательно скоро встретимся и будем вместе, как всегда", — подытожила оставшаяся в Киеве Камалия.

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