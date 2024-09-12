СолоХа прокоментувала фігури KAZKA та Alyona Alyona

Українська співачка СолоХа. Фото: instagram.com/soloha_official/

Відома українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, висловилася з приводу моди на бодіпозитив. Зірка зазначила, що виконавиця Олександра Заріцька та Alyona Alyona не пропагують любов до власного тіла, а шкодять своєму здоров'ю зайвими кілограмами.

Про це вона розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

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На думку співачки, не має нічого спільного між поняттями "зайва вага" та "здоров'я". СолоХа зазначила про те, що співачкам лінь взятися за свою фігуру та привести її у форму.

"На мій погляд, це пропаганда нездорового способу життя, це пропаганда ліні. І я за те, щоб у нас були здорові люди, а в тілі, де зайвих 50, 70, а то й 100 кілограмів, не може бути здоров'я", — пояснила вона.

Зірка впевнена, що Олександра Заріцька та Alyona Alyona приховують від шанувальників проблеми зі здоров'ям.

"Хоч би як солістка KAZKA та alyona alyona не казали, що їм комфортно у цьому тілі, хороші аналізи, я впевнена, що вони не хороші", — додала вона.

Нагадаємо, солістка гурту KAZKA показала інтенсивне тренування та похизувалася шпагатом у залі. А також Alyona Alyona прокоментувала моду на схуднення за допомогою "Оземпіку".