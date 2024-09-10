Alyona Alyona розкритикувала тих, хто вживає "Оземпік"

Українська співачка Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Відома українська співачка Alyona Alyona висловила свою думку з приводу того, що нині багато зірок худнуть на "Оземпіку" та інших пігулках. Дівчина впевнена, що найкраще скидати зайву вагу підрахунком калорій.

Про це вона заявила в програмі "Тур зірками".

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Ведуча шоу "Тур зірками" поцікавилась у співачки, як вона ставиться до того, що соцмережі знову нав'язують моду на худі форми і багато зірок прагнуть досягти ідеальної фігури без зусиль, зокрема, завдяки препарату для людей, що хворіють на діабет — "Оземпік".

Сама ж виконавиця намагалася схуднути довгий період часу, однак нині прийняла та полюбила своє тіло.

"Будь-які соцмережі можна налаштувати. Ми прості, звичайні люди. Хтось слідкує за собою, хтось розвивається духовно, хтось працює на перемогу. Мода на "Оземпік" прийшла до нас з Голлівуду і, як на мене, ця "священна пігулочка" не врятує. Не існує таких пігулок. Якщо людина хоче бути худою, то їй треба вживати менше калорій, ніж вона витрачає. Важливо розуміти, чи комфортно людині в її тілі", — пояснила зірка "Євробачення".

Нагадаємо, ми писали про те, що реперка Alyona Alyona вперше заспівала разом з українським військовим. А також виконавиця показала себе в максимальній вазі.