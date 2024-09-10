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Alyona Alyona зізналася, чи святкуватиме своє весілля під час війни

10 вересня 2024 17:15
Галина Войтенко - Редактор
Реперка Alyona Alyona не хоче одружуватися під час війни — в чому причина
Українська реп-артистка Alyona Alyona на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Українська реперка і хіп-хоп-виконавиця, учасниця масштабного конкурсу "Євробачення" Alyona Alyona розкрила подробиці свого особистого життя. Зокрема, популярна артистка зізналася, чи святкуватиме вона своє весілля під час повномасштабного вторгнення.

Своє інтерв’ю Alyona Alyona дала в програмі "Тур зірками" в YouTube.

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Alyona Alyona про своє весілля

Відома українська артистка чесно розповіла про своє особисте життя, зокрема, про весілля з хлопцем. Вона зізналася, чи обговорювала вона зі своїм коханим те, коли вони будуть одружуватися. Виявляється, для Alyona Alyona весілля під час війни — не в пріоритеті.

"Зараз на часі, як на мене, більше робота для допомоги в перемозі, і такі особисті плани ми трошки відклали. Ми насолоджуємося цими днями, що є, ми разом, ми можемо називати один одного "чоловік" і "дружина" спокійно і живемо, працюючи на перемогу", — зізналася Alyona Alyona.

Alyona Alyona в программе "Тур зірками"
Реперка Alyona Alyona у програмі "Тур зірками". Фото: скриншот з YouTube

Також артистка вважає, що в день перемоги у РАЦСі або в мобільному застосунку "Дія" буде дуже багато заяв на укладання шлюбу від українців. Alyona Alyona порівняла цей "завал" із тим, що був на Національному відборі "Євробачення".

"Можливо, в день перемоги РАЦС або "Дія" просто луснуть від кількості людей, які подадуть заяви. Мені здається, що будуть завали, як на Нацвідборі", — вважає відома реперка і представниця України на "Євробаченні". 

Особисте життя Alyona Alyona

Минулого літа українська реперка Alyona Alyona вперше розкрила ім’я свого нового коханого. Ним став відомий український діджей і продюсер VovKing, який працював разом з рок-гуртом O. Torvald і DJ Tapolsky, записавши спільний альбом під назвою "Використовуй нас". 

VovKing
Хлопець Alyona Alyona, діджей VovKing. Фото: Instagram VovKing

Нагадаємо, ми писали про те, що реперка Alyona Alyona вперше заспівала разом з українським військовим. 

Раніше ми розповідали про те, що українська зірка Alyona Alyona показала, який вигляд вона мала в максимальній вазі. 

Також ми повідомляли про те, що реп-артистка Alyona Alyona розповіла, як її обдурили під час концерту.

Alyona Alyona шоу-бізнес українські зірки Євробачення-2024

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