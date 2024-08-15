На концерті Alyona Alyona українці задонатили на ЗСУ фальшивими купюрами

Українська реперка Alyona Alyona на фотосесії. Фото: Instagram Alyona Alyona

Українська хіп-хоп- і реп-виконавиця, ексучасниця масштабного пісенного конкурсу "Євробачення" Alyona Alyona розповіла про одну неприємну історію, яка трапилася на її концерті. Популярна артистка згадала, як їй дали несправжні гроші, ніби донат на ЗСУ.

Про це Alyona Alyona розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Реперка згадує, як на концерті в Нідерландах, де вона збирала гроші для ЗСУ, хтось дав цілу купу купюр, попросивши передати допомогу українським військовим. Це дуже порадувало Alyona Alyona, бо саме зараз у неї триває збір на ЗСУ.

Alyona Alyona з грошима від одного з глядачів на концерті. Фото: Instagram Alyona Alyona

Однак, коли артистка показала це на камеру, один з українців, який відвідував її концерт, заявив, що ці гроші — несправжні. Коли Alyona Alyona ретельніше подивилася на них, то побачила, що на купюрах було написане слово "сувенір".

Повідомлення Alyona Alyona від одного з українців з концерту. Фото: Instagram Alyona Alyona

Докази несправжніх купюр, які дали Alyona Alyona на концерті. Фото: Instagram Alyona Alyona

"Я зазвичай довіряю людям, і мені було так сумно, що деякі українці за кордоном дозволяють собі такі жарти в той час, коли зовсім не смішно хлопцям і дівчатам на передовій. Ті сім тисяч я покладу з власної кишені. Це взагалі не проблема. Але я вірю в доброту та щирість наших українських людей", — додала Alyona Alyona.

Розповідь Alyona Alyona про неприємну ситуацію на концерті. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на ситуацію з Alyona Alyona

Коли підписники української реперки дізналися про цю ситуацію, вони почали висловлювати свою думку в коментарях.

Жесть, але бумеранг ніхто не відміняв, і не забувайте, багато сепарів і ждунів скористалися змогою виїхати…

Нехай їм повернеться той жартик болісним копняком

Що за жарт такий з несправжніми гривнями? Ще з коментарем передати на донат. Вчинок геть незрозумілий

Боже, це ж таку підлість ще придумати треба

Коментарі зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Діяльність Alyona Alyona під час війни

Сьогодні українська реперка Alyona Alyona активно відкриває різноманітні збори на ЗСУ, виступає на концертах і випускає нові пісні. Наприклад, нещодавно артистка презентувала дуже зворушливу пісню під назвою "Тато" на честь всіх військових, які змушені залишати свої сім’ї і йти захищати країну.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська реперка Alyona Alyona разом з Jerry Heil закрила збір на відбудову гімназії у селі Велика Костромка.

Раніше ми розповідали про те, що реп-артистка Alyona Alyona пояснила, чому поки не планує тур Європою зі співачкою Jerry Heil.

Також ми повідомляли про те, що відома українська артистка Alyona Alyona відсвяткувала свій день народження на передовій.