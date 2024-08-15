На концерті Alyona Alyona українці задонатили на ЗСУ фальшивими купюрами

Безжалісний жарт — Alyona Alyona обдурили просто під час концерту
Українська хіп-хоп- і реп-виконавиця, ексучасниця масштабного пісенного конкурсу "Євробачення" Alyona Alyona розповіла про одну неприємну історію, яка трапилася на її концерті. Популярна артистка згадала, як їй дали несправжні гроші, ніби донат на ЗСУ.
Про це Alyona Alyona розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Alyona Alyona про те, як її обдурили
Реперка згадує, як на концерті в Нідерландах, де вона збирала гроші для ЗСУ, хтось дав цілу купу купюр, попросивши передати допомогу українським військовим. Це дуже порадувало Alyona Alyona, бо саме зараз у неї триває збір на ЗСУ.
Однак, коли артистка показала це на камеру, один з українців, який відвідував її концерт, заявив, що ці гроші — несправжні. Коли Alyona Alyona ретельніше подивилася на них, то побачила, що на купюрах було написане слово "сувенір".
"Я зазвичай довіряю людям, і мені було так сумно, що деякі українці за кордоном дозволяють собі такі жарти в той час, коли зовсім не смішно хлопцям і дівчатам на передовій. Ті сім тисяч я покладу з власної кишені. Це взагалі не проблема. Але я вірю в доброту та щирість наших українських людей", — додала Alyona Alyona.
Реакція українців на ситуацію з Alyona Alyona
Коли підписники української реперки дізналися про цю ситуацію, вони почали висловлювати свою думку в коментарях.
- Жесть, але бумеранг ніхто не відміняв, і не забувайте, багато сепарів і ждунів скористалися змогою виїхати…
- Нехай їм повернеться той жартик болісним копняком
- Що за жарт такий з несправжніми гривнями? Ще з коментарем передати на донат. Вчинок геть незрозумілий
- Боже, це ж таку підлість ще придумати треба
Діяльність Alyona Alyona під час війни
Сьогодні українська реперка Alyona Alyona активно відкриває різноманітні збори на ЗСУ, виступає на концертах і випускає нові пісні. Наприклад, нещодавно артистка презентувала дуже зворушливу пісню під назвою "Тато" на честь всіх військових, які змушені залишати свої сім’ї і йти захищати країну.
Нагадаємо, ми писали про те, що українська реперка Alyona Alyona разом з Jerry Heil закрила збір на відбудову гімназії у селі Велика Костромка.
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