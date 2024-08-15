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Безжалостная шутка — Alyona Alyona обманули прямо во время концерта

15 августа 2024 17:15
Галина Войтенко - Редактор
На концерте Alyona Alyona украинцы задонатили на ВСУ фальшивыми купюрами
Украинский рэпер Alyona Alyona на фотосессии. Фото: Instagram Alyona Alyona
Галина Войтенко - Редактор

Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница, экс-участница масштабного песенного конкурса "Евровидение" Alyona Alyona рассказала об одной неприятной истории, которая произошла на ее концерте. Популярная артистка вспомнила, как ей дали ненастоящие деньги, как донат на ВСУ.

Об этом Alyona Alyona рассказала на своей странице в Instagram.

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Alyona Alyona о том, как ее обманули

Рэпер вспоминает, как на концерте в Нидерландах, где она собирала деньги для ВСУ, кто-то дал целую кучу купюр, попросив передать помощь украинским военным. Это очень порадовало Alyona Alyona, потому что именно сейчас у нее идет сбор на ВСУ.

Alyona Alyona с деньгами от одного из зрителей на концерте
Alyona Alyona с деньгами от одного из зрителей на концерте. Фото: Instagram Alyona Alyona

Однако, когда артистка показала это на камеру, один из украинцев, посещавший ее концерт, заявил, что эти деньги — ненастоящие. Когда Alyona Alyona более тщательно посмотрела на них, то увидела, что на купюрах было написано слово "сувенир".

Сообщение Alyona Alyona от одного из украинцев с концерта
Сообщение Alyona Alyona от одного из украинцев с концерта. Фото: Instagram Alyona Alyona
Доказательства ненастоящих купюр, которые предоставили Alyona Alyona на концерте
Доказательства ненастоящих купюр, которые дали Alyona Alyona на концерте. Фото: Instagram Alyona Alyona

"Я обычно доверяю людям, и мне было так грустно, что некоторые украинцы за границей позволяют себе такие шутки в то время, когда совсем не смешно ребятам на передовой. Те семь тысяч я положу из собственного кармана. Это вообще не проблема. Но я верю в доброту и искренность наших украинских людей", — добавила Alyona Alyona.

Публикация со страницы Alyona Alyona
Рассказ Alyona Alyona о неприятной ситуации на концерте. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на ситуацию с Alyona Alyona

Когда подписчики украинского рэпера узнали об этой ситуации, они начали высказывать свое мнение в комментариях.

  • Жесть, но бумеранг никто не отменял, и не забывайте, многие сепары и ждуны воспользовались возможностью уехать…
  • Пусть им вернется та шутка болезненным пинком
  • Что за шутка такая с ненастоящими гривнами? Еще с комментарием передать на донат. Поступок совершенно непонятный
  • Боже, это же такую подлость еще придумать надо
Комментарии со страницы Alyona Alyona
Комментарии со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Alyona Alyona
Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Alyona Alyona
Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Деятельность Alyona Alyona во время войны

Сегодня украинский рэпер Alyona Alyona активно открывает разнообразные собрания на ВСУ, выступает на концертах и выпускает новые песни. Например, недавно артистка презентовала очень трогательную песню под названием "Тато" в честь всех военных, вынужденных покидать свои семьи и идти защищать страну.

Напомним, мы писали о том, что украинский рэпер Alyona Alyona вместе с Jerry Heil закрыла сбор на восстановление гимназии в селе Большая Костромка.

Ранее мы рассказывали о том, что рэп-артистка Alyona Alyona объяснила, почему пока не планирует тур по Европе с певицей Jerry Heil.

Также мы сообщали о том, что известная украинская артистка Alyona Alyona отметила свой день рождения на передовой.

Alyona Alyona Instagram шоу-бизнес украинские звезды

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