Alyona Alyona пригадала шкільні роки та булінг однокласників — деталі

Українська реперка Alyona Alyona. Фото: особистий архів співачки

Українська реперка Alyona Alyona символічно 1 вересня пригадала свої шкільні роки. Найбільше їй подобалось вивчення української мови та літератури.

Про все ексклюзивно розповіла виданню "ТиКиїв".

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Alyona Alyona пережила в школі булінг, але любила вчителів

Реперка обожнювала свою першу вчительку. Ставила її в приклад і відразу полюбила школу.

"Мою першу вчительку звали Павлик Ольга Михайлівна. Перший урок був пізнавальний: нам все розказали про школу, все показали — і ми пішли додому. Я дуже любила свою першу вчительку! У неї був гарний почерк, я навіть намагалась писати, як вона, і так красиво й продовжила писати", — розповіла зірка.

Alyona Alyona в юності. Фото: особистий архів співачки

Найбільше з усіх предметів Alyona Alyona полюбляла українську мову та літературу. Водночас цікавилась й інформатикою. Втім, інших вчителів також пригадує з усмішкою на обличчі.

"Найбільше запам'яталась вчителька математики у 7-му класі, з алгебри, напевно. Коли вона викликала до дошки, казала так: "У коняки голова велика, хай коняка думає, а ви все знаєте, тому треба діяти!" Я на все життя це запам'ятала. (Сміється.) Немає часу думати, треба діяти!" — пригадала артистка.

Alyona Alyona у шкільні роки. Фото: особистий архів співачки

Реперка вже не вперше розповідає про місце булінгу в її житті. Вона страждала через агресію однокласників, втім вчителів у цьому не звинувачує. Намагається пам'ятати лише найкращі моменти.

"Всім своїм вчителям я б сказала: "Дякую". Не дивлячись на те, що в школі мене булили, й педагоги з цим не могли впоратись, я все одно вдячна всім. Кожен з них робив велику роботу, намагався в кожного вкласти зерно знань. Я рада, що там, де я навчалась, вчителі були справжні", — сказала реперка.

Нагадаємо, реперка Alyona Alyona показала, який мала вигляд у своїй найбільшій вазі. Також співачка випустила новий кліп з українським захисником.