Alyona Alyona вспомнила школьные годы и буллинг одноклассников.

Украинская певица Alyona Alyona. Фото: личный архив певицы

Украинская певица Alyona Alyona символически 1 сентября припомнила свои школьные годы. Больше всего ей нравилось изучение украинского языка и литературы.

Обо всем эксклюзивно рассказала изданию "ТиКиев".

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Alyona Alyona пережила в школе буллинг, но любила учителей

Звезда обожала свою первую учительницу. Ставила ее в пример и сразу полюбила школу.

"Мою первую учительницу звали Павлик Ольга Михайловна. Первый урок был познавательный: нам все рассказали о школе, все показали — и мы пошли домой. Я очень любила свою первую учительницу! У нее был хороший почерк, я даже пыталась писать, как она, и так красиво и продолжила писать", — рассказала звезда.

Alyona Alyona в молодости. Фото: личный архив певицы

Больше всех предметов Alyona Alyona любила украинский язык и литература. В то же время интересовалась и информатикой. Впрочем, другие учителя также вспоминают с улыбкой на лице.

"Больше всего запомнилась учительница математики в 7-м классе, по алгебре, наверное. Когда она вызвала к доске, говорила так: "У лошади голова большая, пусть лошадь думает, а вы все знаете, поэтому надо действовать!" всю жизнь это запомнила. (Смеется.) Нет времени думать, надо действовать!" — вспомнила артистка.

Alyona Alyona в школьные годы. Фото: личный архив певицы

Репер уже не в первый раз рассказывает о месте буллинга в ее жизни. Она страдала из-за агрессии одноклассников, впрочем, учителей в этом не обвиняет. Пытается помнить только самые лучшие моменты.

"Всем своим учителям я бы сказала: "Спасибо". Несмотря на то, что в школе меня бывали, и педагоги с этим не могли справиться, я все равно благодарна всем. Каждый из них делал большую работу, пытался у каждого вложить зерно знаний. Я рада, что там, где я училась, учителя были настоящие", — сказала звезда.

Напомним, репер Alyona Alyona показала, как выглядела в своем самом большом весе. Певица выпустила новый клип с украинским защитником.