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Alyona Alyona випустила перший спільний трек з українським захисником

27 серпня 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Alyona Alyona вперше заспівала з українським захисником — реакція мережі
Українська реперка Alyona Alyona на фотосесії. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Українська реп-виконавиця, хіп-хоп-зірка і авторка пісень Alyona Alyona випустила нову пісню. Представниця України на масштабному пісенному конкурсі "Євробачення" презентувала першу спільну композицію з військовослужбовцями.

Фрагмент з кліпу з’явився на офіційній сторінці Alyona Alyona в Instagram.

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Alyona Alyona про нову пісню з військовими

Зірка українського шоу-бізнесу нещодавно випустила першу зворушливу пісню із захисником. Артистка розповіла, що у відеороботі можна побачити військових 68 ОМБр імені Олекси Довбуша, які просто зараз перебувають в гарячих точках на сході України.

Alyona Alyona оприлюднила фрагмент з її нового кліпу, де можна побачити українських захисників.

"Це дуже щемлива робота, у якій можна побачити військових з 68 ОМБр ім. Олекси Довбуша. Саме зараз вони продовжують захищати нашу країну на Покровському напрямку. Напрямок, де ворог впритул наблизився до міст, звідки терміново виїжджають люди, покидаючи своє попереднє життя", — написала Alyona Alyona в описі під фрагментом з кліпу.

Публікація зі сторінки Alyona Alyona
Фрагмент з кліпу на нову пісню Alyona Alyona і Павла Вишибаби. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на пісню Alyona Alyona

Почувши нову пісню української реперки Alyona Alyona, її фоловери не пройшли повз і висловили свою думку стосовно того, чи сподобалася їм ця пісня.

  • Це дуже потужно, прекрасно і потрібно
  • Потужно, гарно! Памʼятаю цей вірш, і круто, як він заграв у дуеті
  • Неймовірно звучить, один з моїх улюблених Ваших віршів. Дякую за слова, які торкаються серця
  • Це, по правді, гімн нашого покоління. Рядки — 1000% потрапляння в душу, свідомість, серце. Це про мене, це про нас
Коментарі зі сторінки Alyona Alyona
Коментарі зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Alyona Alyona
Коментарі зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Alyona Alyona з військовими

Днями в української реперки вийшла перша спільна композиція з музикантом Павлом Вишебабою, який зараз захищає країну на передовій. За декілька днів кліп на цю пісню зібрав вже понад 21 тисячу переглядів і велику кількість відгуків з боку користувачів мережі.

Нагадаємо, ми писали про те, що реперка Alyona Alyona показала, який вигляд вона мала у максимальній вазі. 

Раніше ми розповідали про те, що реп-артистка Alyona Alyona пояснила, чому поки не їде в тур Європою з Jerry Heil.

Також ми повідомляли про те, що українська реперка Alyona Alyona відсвяткувала свій день народження на передовій. 

Alyona Alyona Instagram шоу-бізнес українські зірки

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