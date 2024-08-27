Alyona Alyona впервые спела с украинским защитником — реакция сети

Alyona Alyona выпустила первый совместный трек с украинским защитником
Украинская рэп-исполнительница, хип-хоп-звезда и автор песен Alyona Alyona выпустила новую песню. Представительница Украины на масштабном песенном конкурсе "Евровидение" представила первую совместную композицию с военнослужащими.
Фрагмент из клипа появился на официальной странице Alyona Alyona в Instagram.
Alyona Alyona о новой песне с военными
Звезда украинского шоу-бизнеса недавно выпустила первую трогательную песню с защитником. Артистка рассказала, что в видеоработе можно увидеть военных 68 ОМБр имени Олексы Довбуша, которые прямо сейчас находятся в горячих точках на востоке Украины.
Alyona Alyona обнародовала фрагмент ее нового клипа, где можно увидеть украинских защитников.
"Это очень щемящая работа, в которой можно увидеть военных из 68 ОМБр им. Олексы Довбуша. Именно сейчас они продолжают защищать нашу страну на Покровском направлении. Направление, где враг вплотную приблизился к городам, откуда срочно выезжают люди, покидая свою прежнюю жизнь", — написала Alyona Alyona в описании под фрагментом из клипа.
Реакция сети на песню Alyona Alyona
Услышав новую песню украинского рэпера Alyona Alyona, ее фолловеры не прошли мимо и высказали свое мнение по поводу того, понравилась ли им эта песня.
- Это очень мощно, прекрасно и нужно
- Мощно, красиво! Помню это стихотворение, и круто, как он заиграл в дуэте
- Невероятно звучит один из моих любимых Ваших стихов. Спасибо за слова, которые касаются сердца
- Это, в самом деле, гимн нашего поколения. Строки — 1000% попадание в душу, сознание, сердце. Это обо мне, это о нас
Новая песня Alyona Alyona с военными
На днях у украинского рэпера вышла первая совместная композиция с музыкантом Павлом Вышебабой, который сейчас защищает страну на передовой. За несколько дней клип на эту песню собрал уже более 21 тысяч просмотров и большое количество отзывов со стороны пользователей сети.
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