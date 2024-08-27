Alyona Alyona впервые спела с украинским защитником — реакция сети

Украинский рэпер Alyona Alyona на фотосессии. Фото: скриншот с YouTube

Украинская рэп-исполнительница, хип-хоп-звезда и автор песен Alyona Alyona выпустила новую песню. Представительница Украины на масштабном песенном конкурсе "Евровидение" представила первую совместную композицию с военнослужащими.

Фрагмент из клипа появился на официальной странице Alyona Alyona в Instagram.

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Alyona Alyona о новой песне с военными

Звезда украинского шоу-бизнеса недавно выпустила первую трогательную песню с защитником. Артистка рассказала, что в видеоработе можно увидеть военных 68 ОМБр имени Олексы Довбуша, которые прямо сейчас находятся в горячих точках на востоке Украины.

Alyona Alyona обнародовала фрагмент ее нового клипа, где можно увидеть украинских защитников.

"Это очень щемящая работа, в которой можно увидеть военных из 68 ОМБр им. Олексы Довбуша. Именно сейчас они продолжают защищать нашу страну на Покровском направлении. Направление, где враг вплотную приблизился к городам, откуда срочно выезжают люди, покидая свою прежнюю жизнь", — написала Alyona Alyona в описании под фрагментом из клипа.

Фрагмент из клипа на новую песню Alyona Alyona и Павла Вышибабы. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на песню Alyona Alyona

Услышав новую песню украинского рэпера Alyona Alyona, ее фолловеры не прошли мимо и высказали свое мнение по поводу того, понравилась ли им эта песня.

Это очень мощно, прекрасно и нужно

Мощно, красиво! Помню это стихотворение, и круто, как он заиграл в дуэте

Невероятно звучит один из моих любимых Ваших стихов. Спасибо за слова, которые касаются сердца

Это, в самом деле, гимн нашего поколения. Строки — 1000% попадание в душу, сознание, сердце. Это обо мне, это о нас

Комментарии со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Alyona Alyona с военными

На днях у украинского рэпера вышла первая совместная композиция с музыкантом Павлом Вышебабой, который сейчас защищает страну на передовой. За несколько дней клип на эту песню собрал уже более 21 тысяч просмотров и большое количество отзывов со стороны пользователей сети.

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