Рэпер Alyona Alyona не хочет выходить замуж во время войны — в чем причина

Украинская рэп-артистка Alyona Alyona на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский рэпер и хип-хоп-исполнительница, участница масштабного конкурса "Евровидение" Alyona Alyona раскрыла подробности своей личной жизни. В частности, популярная артистка призналась, будет ли она праздновать свою свадьбу во время полномасштабного вторжения.

Свое интервью Alyona Alyona дала в программе "Тур зірками" в YouTube.

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Alyona Alyona о своей свадьбе

Известная украинская артистка честно рассказала о своей личной жизни, в частности, о свадьбе с парнем. Она призналась, обсуждала ли она со своим любимым то, когда они будут жениться. Оказывается, для Alyona Alyona свадьба во время войны — не в приоритете.

"Сейчас ко времени, по-моему, больше работа для помощи в победе, и такие личные планы мы немного отложили. Мы наслаждаемся в эти дни, что есть, мы вместе, мы можем называть друг друга "муж" и "жена" спокойно и живем, работая на победу", — призналась Alyona Alyona.

Рэпер Alyona Alyona в программе "Тур зірками". Фото: скриншот с YouTube

Также артистка считает, что в день победы в ЗАГСе или в мобильном приложении "Дія" будет очень много заявлений на заключение брака от украинцев. Alyona Alyona сравнила этот "завал" с тем, что был на Национальном отборе "Евровидения".

"Может быть, в день победы ЗАГС или "Дія" просто лопнут от количества людей, которые подадут заявления. Мне кажется, что будут завалы, как на Нацотборе", — считает известный рэпер и представительница Украины на "Евровидении".

Личная жизнь Alyona Alyona

Прошлым летом украинский рэпер Alyona Alyona впервые раскрыла имя своего нового любимого. Им стал известный украинский диджей и продюсер VovKing, который работал вместе с рок-группой O. Torvald и DJ Tapolsky, записав общий альбом под названием "Використовуй нас".

Парень Alyona Alyona, диджей VovKing. Фото: Instagram VovKing

Напомним, мы писали о том, что рэпер Alyona Alyona впервые спела вместе с украинским военным.

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