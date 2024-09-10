Alyona Alyona раскритиковала тех, кто употребляет "Оземпик"

Украинская певица Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Известная украинская певица Alyona Alyona выразила свое мнение по поводу того, что сейчас многие звезды худеют на "Оземпике" и других таблетках. Девушка уверена, что лучше сбрасывать лишний вес подсчетом калорий.

Об этом она заявила в программе "Тур зірками".

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Alyona Alyona об "Оземпике"

Ведущая шоу "Тур зірками" поинтересовалась у певицы, как она относится к тому, что соцсети снова навязывают моду на худые формы и многие звезды стремятся достичь идеальной фигуры без усилий, в частности, благодаря препарату для больных диабетом — "Оземпик".

Сама исполнительница пыталась похудеть долгий период времени, однако ныне приняла и полюбила свое тело.

"Любые соцсети можно настроить. Мы простые, обычные люди. Кто-то следит за собой, кто-то развивается духовно, кто-то работает на победу. Мода на "Оземпик" пришла к нам из Голливуда и как по мне, эта "священная таблетка" не спасет. Не существует таких таблеток. Если человек хочет быть худым, то ему надо употреблять меньше калорий, чем он тратит. Важно понимать, комфортно ли человеку в его теле", — объяснила звезда "Евровидения".

Напомним, мы писали о том, что репер Alyona Alyona впервые спела вместе с украинским военным. А также исполнительница показала себя в максимальном весе.