СолоХа прокомментировала фигуры KAZKA и Alyona Alyona

Украинская певица СолоХа. Фото: instagram.com/soloha_official/

Известная украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, высказалась по поводу моды на боди позитив. Звезда отметила, что исполнительница Александра Зарицкая и Alyona Alyona не пропагандируют любовь к собственному телу, а вредят своему здоровью лишними килограммами.

Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

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По мнению певицы, нет ничего общего между понятиями "лишний вес" и "здоровье". СолоХа отметила, что певицам лень взяться за свою фигуру и привести ее в форму.

"На мой взгляд, это пропаганда нездорового образа жизни, это пропаганда лени. И я за то, чтобы у нас были здоровые люди, а в теле, где лишних 50, 70, а то и 100 килограммов, не может быть здоровье", — объяснила она.

Звезда уверена, что Александра Зарицкая и Alyona Alyona скрывают от поклонников проблемы со здоровьем.

"Как бы солистка KAZKA и alyona alyona не говорили, что им комфортно в этом теле, хорошие анализы, я уверена, что они не хорошие", — добавила она.

Напомним, солистка группы KAZKA показала интенсивную тренировку и похвасталась шпагатом в зале. А также Alyona Alyona прокомментировала моду на похудение с помощью "Оземпика".