СолоХа прокомментировала фигуры KAZKA и Alyona Alyona

Пропаганда лени — популярная певица раскритиковала пышные формы KAZKA и Alyona Alyona
Известная украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, высказалась по поводу моды на боди позитив. Звезда отметила, что исполнительница Александра Зарицкая и Alyona Alyona не пропагандируют любовь к собственному телу, а вредят своему здоровью лишними килограммами.
Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.
СолоХа о KAZKA и Alyona Alyona
По мнению певицы, нет ничего общего между понятиями "лишний вес" и "здоровье". СолоХа отметила, что певицам лень взяться за свою фигуру и привести ее в форму.
"На мой взгляд, это пропаганда нездорового образа жизни, это пропаганда лени. И я за то, чтобы у нас были здоровые люди, а в теле, где лишних 50, 70, а то и 100 килограммов, не может быть здоровье", — объяснила она.
Звезда уверена, что Александра Зарицкая и Alyona Alyona скрывают от поклонников проблемы со здоровьем.
"Как бы солистка KAZKA и alyona alyona не говорили, что им комфортно в этом теле, хорошие анализы, я уверена, что они не хорошие", — добавила она.
Напомним, солистка группы KAZKA показала интенсивную тренировку и похвасталась шпагатом в зале. А также Alyona Alyona прокомментировала моду на похудение с помощью "Оземпика".
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