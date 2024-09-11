Таня Пренткович та Андрій Гонковський очікують на третю дитину — відео

Українська блогерка Таня Пренткович зі своїм чоловіком Андрієм Гонковським. Фото: скриншот

Блогерка-мільйонниця Таня Пренткович, яку разом з її чоловіком Андрієм Гонковським охрестили "втікачами", повідомила радісну звістку. Вони очікують на дитину.

Про це вони розповіли в Instagram та в шоу "Okay Eva".

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Таня Пренткович та Андрій Гонковський очікують на третю дитину

Родина блогерів Таня Пренткович та Андрій Гонковський повідомили, що очікують на третю дитину. Вони виклали зворушливе відео, на якому добре видно округлий животик.

Втім, вперше вони розповіли про вагітність інтерв'юерці Єві Коршик на каналі "Okay Eva". Вони пояснили, що це одна з причин виїзду з України. Планують повернутися лише, коли буде безпечно.

"Я дуже хочу повернутися. Я, коли була востаннє в Україні в червні, то писала Андрію, що хочу відчувати себе так добре, як в Києві, десь. Але поки що це неможливо. Щоб повернутися, ми маємо точно розуміти, що там безпечно", — казала пара. На момент зйомок Таня була на третьому місяці вагітності, ймовірно, зараз термін вже більший.

Нагадаємо, чоловік Тані Пренткович назвав причину, чому не схотів мобілізуватися. Також ми розповідали, куди переїхала їхня родина після скандалу з поїздкою на Мальдіви.