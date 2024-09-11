Таня Пренткович и Андрей Гонковский ожидают третьего ребенка — видео

Украинская блогер Таня Пренткович со своим мужем Андреем Гонковским. Фото: скриншот

Блогер-миллионник Таня Пренткович, которую вместе с ее мужем Андреем Гонковским окрестили "беглецами", сообщила радостное известие. Они ожидают ребенка.

Об этом они рассказали в Instagram и шоу "Okay Eva".

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Таня Пренткович и Андрей Гонковский ожидают третьего ребенка

Семья блоггеров Таня Пренткович и Андрей Гонковский сообщили, что ожидают третьего ребенка. Они выложили трогательное видео, на котором хорошо виден округлый животик.

Впрочем, впервые они рассказали о беременности интервьюеру Еве Коршик на канале "Okay Eva". Они объяснили, что это одна из причин выезда из Украины. Планируют вернуться, когда будет безопасно.

"Я очень хочу вернуться. Я, когда была последний раз в Украине в июне, то писала Андрею, что хочу чувствовать себя так хорошо, как в Киеве, где-то. Но пока это невозможно. Чтобы вернуться, мы должны точно понимать, что там безопасно", — говорила пара. На момент съемок Таня была на третьем месяце беременности, вероятно, сейчас срок уже больше.

Напомним, муж Тани Пренткович назвал причину, почему не захотел мобилизоваться. Также мы рассказывали, куда переехала их семья после скандала с поездкой в Мальдивы.