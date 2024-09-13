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Беременная жена Остапчука поразмышляла на тему возраста

13 сентября 2024 20:45
Виталий Ковальчук - Редактор
Екатерина Остапчук не может поверить, что ей исполнится 25 лет
Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Виталий Ковальчук - Редактор

Третья жена телеведущего Владимира Остапчука, блогер Екатерина Остапчук (Полтавская до свадьбы) беременна их общим первенцем. В своих соцсетях 24-летняя девушка подумала о своем возрасте и не забыла о юбилее любимого.

Соответствующие сториз появились в Instagram Екатерины.

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Беременная Екатерина Остапчук о возрасте

В конце месяца, 27 сентября, Владимиру Остапчуку исполнится 40 лет. Впрочем, по словам Екатерины, он не беспокоится по этому поводу. Куда больше о своем 25-летии следующим летом думает жена шоумена.

"Как так быстро? Я только позавчера ела сухую мивину после уроков и мониторила сохраненные в ВК (сейчас запрещенная соцсеть в Украине. — Ред.), чтобы узнать, кого кто любит", — отметила Екатерина.

Впрочем, в своем возрасте жена Остапчука увидела и некоторые плюсы. Тем более к своему дню рождения она уже родит сына, которому звездные супруги дали имя Тимофей. Речь идет о вопросах от родственников о том, когда она выйдет замуж и родит ребенка.

Екатерина Остапчук
Блогер Екатерина Полтавская о возрасте. Скриншоты: Instagram/poka.tya

Отметим, что для телеведущего ребенок станет третьим. От первого брака с переводчицей Еленой Войченко у Владимира Остапчука есть 11-летняя дочь Эмилия и 6-летний сын Эван. Они живут в Канаде. Согласно договоренностям с бывшей женой, телеведущий не публикует фотографии с ними.

Напомним, ранее мы писали, что дочери певицы Камалии не сдержали слез во время отъезда из Киева в Лондон. Также мы рассказывали, что американская певица Cardi B родила третьего ребенка.

соцсети возраст беременность украинские звезды Екатерина Полтавская

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