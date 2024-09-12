Cardi B народила третю дитину від репера Offset на тлі розлучення — фото

Cardi B народила третю дитину — зворушливе фото
12 вересня 2024 22:10
Американська співачка Cardi B. Фото: instagram/iamcardib
Американська співачка Cardi B народила третю дитину. У пологовий будинок приїхала вся її родина.
Новиною зірка поділилась в Instagram.
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Співачка Cardi B народила. У неї маленька донечка, ім'я якої ще не повідомили. Підтримати новоспечену маму приїхала її родина — чоловік та син з донькою. Вони радіють разом.
"Наймиліша маленька річ", — підписала серію світлин зірка.
Нагадаємо, співачка ледве не втратила дитину. Також ми розповідали, що пліткують про розлучення Cardi B з репером Offset.
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