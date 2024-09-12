Cardi B народила третю дитину від репера Offset на тлі розлучення — фото

Американська співачка Cardi B. Фото: instagram/iamcardib

Американська співачка Cardi B народила третю дитину. У пологовий будинок приїхала вся її родина.

Новиною зірка поділилась в Instagram.

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Співачка Cardi B народила. У неї маленька донечка, ім'я якої ще не повідомили. Підтримати новоспечену маму приїхала її родина — чоловік та син з донькою. Вони радіють разом.

"Наймиліша маленька річ", — підписала серію світлин зірка.

Cardi B народила третю дитину. Фото: instagram/iamcardib

Cardi B з родиною після пологів. Фото: instagram/iamcardib

Cardi B народила дитину. Фото: instagram/iamcardib

Нагадаємо, співачка ледве не втратила дитину. Також ми розповідали, що пліткують про розлучення Cardi B з репером Offset.