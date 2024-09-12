Cardi B родила третьего ребенка от рэпера Offset на фоне развода.

Cardi B родила третьего ребенка — трогательное фото
12 сентября 2024 22:10
Американская певица Cardi B. Фото: instagram/iamcardib
Американская певица Cardi B родила третьего ребенка. В роддом приехала вся ее семья.
Новостью звезда поделилась в Instagram.
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Певица Cardi B родила. У нее маленькая дочь, имя которой еще не сообщили. Поддержать новоиспеченную маму приехала ее семья — муж и сын с дочерью. Они радуются вместе.
"Самая милая маленькая вещь", — подписала серию фотографий звезда.
Напомним, певица чуть не потеряла ребенка. Также мы рассказывали, что сплетничают о разводе Cardi B с рэпером Offset.
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