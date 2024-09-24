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Беременная жена Владимира Остапчука заговорила о разводе с ним

24 сентября 2024 09:03
Виталий Ковальчук - Редактор
Третья жена Владимира Остапчука, которая ждет ребенка, заговорила о разводе
Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Виталий Ковальчук - Редактор

Третья жена телеведущего Владимира Остапчука, блогер Екатерина Остапчук (Полтавская до свадьбы) ответила на некоторые вопросы от подписчиков. Один из них был о страхе развода с известным шоуменом. 24-летняя блогер откровенно на него ответила.

Соответствующие сториз появились в Instagram Екатерины.

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Блогер, которая младше мужа на 16 лет, отметила — инициаторами разводов являются оба партнера. Раньше Екатерина мечтала о том, чтобы любовь была одна и на всю жизнь. А сейчас хочет просто быть счастливой.

"Жизнь смущенная, гарантий никто ни на что не имеет. Да и почему-то женщины боятся, что их покинут… Жизнь слишком коротка, чтобы поставить точку в ней из-за развода. Перестрадаю", — отметила Екатерина Остапчук.

Екатерина Остапчук
Блогер Екатерина Полтавская. Скриншоты: Instagram/poka.tya

Екатерина Остапчук, которая сейчас на 28-й неделе беременности, также подумала о гипотетическом разводе с мужем.

"В нашем случае это Вова должна беспокоиться, что я уйду. Потому что мне 24 года только, и кто знает, не попаяет ли меня в 40… Если мы развелемся и это будет его инициатива, то даже через 10 лет мне будет 34, а через 20 44. Я все еще буду в расцвете сил и не буду беспокоиться об потерянной жизни", — откровенно отметила Екатерина.

Напомним, ранее мы писали, что Екатерина Остапчук поразмышляла на тему возраста. Также мы рассказывали, общается ли третья супруга Владимира Остапчука с его детьми от первого брака.

соцсети Владимир Остапчук Звездный развод украинские звезды Екатерина Полтавская

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