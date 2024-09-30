Екатерина Остапчук примерила подарок от мужчины — фото

Беременная жена Остапчука похвасталась стильным аксессуаром от Apple
Молодая жена украинского шоумена Владимира Остапчука Екатерина показала поклонникам подарок от мужа. Он порадовал ее стильными наушниками от Apple.
Об этом Екатерина рассказала в Stories на своей странице в Instagram.
Екатерина Остапчук показала подарок от мужа
Девушка пошутила, что наушники Apple AirPods у нее "не приживаются" и она постоянно их теряет. Ее муж, шоумен Владимир Остапчук, решил проблему любимой.
Он подарил ей AirPods Max, которые потерять не так-то просто. Средний ценник на стильный аксессуар составляет 27,5 тысячи гривен. Девушка примерила подарок Владимира и показала свой округлый животик на 29 неделе беременности.
"Я потеряла уже три пары своих airpods маленьких, поэтому муж принял кардинальное решение", — поделилась Екатерина.
Напомним, ранее мы писали, что Екатерина Остапчук поразмышляла на тему возраста. Также мы рассказывали, общается ли третья супруга Владимира Остапчука с его детьми от первого брака.
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