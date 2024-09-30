Екатерина Остапчук примерила подарок от мужчины — фото

Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Молодая жена украинского шоумена Владимира Остапчука Екатерина показала поклонникам подарок от мужа. Он порадовал ее стильными наушниками от Apple.

Об этом Екатерина рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Екатерина Остапчук показала подарок от мужа

Девушка пошутила, что наушники Apple AirPods у нее "не приживаются" и она постоянно их теряет. Ее муж, шоумен Владимир Остапчук, решил проблему любимой.

Он подарил ей AirPods Max, которые потерять не так-то просто. Средний ценник на стильный аксессуар составляет 27,5 тысячи гривен. Девушка примерила подарок Владимира и показала свой округлый животик на 29 неделе беременности.

"Я потеряла уже три пары своих airpods маленьких, поэтому муж принял кардинальное решение", — поделилась Екатерина.

Екатерина Остапчук показала подарок. Фото: instagram.com/poka.tya/

Екатерина Остапчук похвасталась наушниками от Apple. Фото: instagram.com/poka.tya/

Напомним, ранее мы писали, что Екатерина Остапчук поразмышляла на тему возраста. Также мы рассказывали, общается ли третья супруга Владимира Остапчука с его детьми от первого брака.