Дружина Володимира Остапчука поскаржилася на своїх співробітників — подробиці, фото

Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина телеведучого Володимира Остапчука, Катерина, поскаржилася на труднощі у веденні власного бізнесу. 24-річна бізнесвумен має власний салон масажу та лазерної епіляції.

Подробицями Катерина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Дружина Остапчука поскаржилася на співробітників

Блогерка вийшла на зв'язок зі своїми підписниками та розповіла, що знову шукає в свою студію краси адміністратора. Як зізналася Катерина, підібрати людину на цю посаду виявилося дуже складно.

"Я знову шукаю адміна в студію. Це якесь знущання, чесне слово. У мене є одна постійна адміністраторка, яка працює з відкриття, а друга — змінюється кожного місяця. Можливо, я занадто вибаглива, але я вважаю, що це неадекватно через два тижні роботи не знати назву апарату, на якому працює майстер лазерної епіляції", — розповіла про ситуацію дружина шоумена.

Stories Катерини Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Зокрема, Катерина поскаржилася, що нові співробітники частіше за все сприймають її як помічницю та безвідповідально ставляться до своїх обов'язків.

"Люди думають, що це не робота, а курси. Вони майже всі вважають, що вони не мають нічого вміти, не мають нічого вчити. Адміністратор думає, що я для нього няня. Це норм — не знати щось на новому місці роботи, але це не норм — не хотіти вчити нічого й сприймати мене, як особистого асистента", — обурилася поведінкою деяких кандидатів Катерина.

Stories Катерини Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Попри свою суворість та вимогливість, дружина ведучого все ж таки вважає, що вона дуже лояльний керівник та готова піти на поступки своїм підлеглим.

"Я дозволяю приходити пізніше, якщо перший запис пізніше, дозволяю йти раніше, якщо останній запис раніше. Зарплатня завжди день в день. Я ніколи не приїжджаю й не контролюю їх. Немає клієнта — хоч закривайте на цей час студію і йдіть гуляйте. Єдине, що я прошу — виконувати свої обов'язки", — наголосила Катерина.

Stories Катерини Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук з третьою дружиною привітали одне одного з особливим святом.

Раніше співак Артем Пивоваров не зміг стримати сліз під час свого концерту.