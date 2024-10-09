Жена Владимира Остапчука пожаловалась на своих сотрудников — подробности, фото

Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Жена телеведущего Владимира Остапчука, Екатерина, пожаловалась на трудности в ведении собственного бизнеса. 24-летняя бизнесвумен имеет собственный салон массажа и лазерной эпиляции.

Подробностями Екатерина поделилась на своей странице в Instagram.

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Жена Остапчука пожаловалась на сотрудников

Блогер вышла на связь со своими подписчиками и рассказала, что снова ищет в свою студию красоты администратора. Как призналась Екатерина, подобрать человека на этот пост оказалось очень сложно.

"Я снова ищу админа в студию. Это какое-то издевательство, честное слово. У меня есть одна постоянная администратор, которая работает с открытия, а вторая — меняется каждый месяц. Возможно, я слишком привередливая, но я считаю, что это неадекватно через две недели работы не знать название аппарата, на котором работает мастер лазерной эпиляции", — рассказала о ситуации жена шоумена.

Stories Екатерины Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

В частности, Екатерина пожаловалась, что новые сотрудники чаще всего воспринимают ее как помощницу и безответственно относятся к своим обязанностям.

"Люди думают, что это не работа, а курсы. Они почти все считают, что они не должны ничего уметь, не должны ничего учить. Администратор думает, что я для него няня. Это норм — не знать что-то на новом месте работы, но это не норм — не хотеть учить ничего и воспринимать меня, как личного ассистента", — возмутилась поведением некоторых кандидатов Екатерина.

Stories Екатерины Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Несмотря на свою строгость и требовательность, жена ведущего считает, что она очень лояльный руководитель и готова пойти на уступки своим подчиненным.

"Я разрешаю приходить позже, если первая запись позже, разрешаю уходить раньше, если последняя запись раньше. Зарплата всегда день в день. Я никогда не приезжаю и не контролирую их. Нет клиента — хоть закрывайте на это время студию и идите гуляйте. Единственное, что я прошу — выполнять свои обязанности", — подчеркнула Екатерина.

Stories Екатерины Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно Владимир Остапчук с третьей женой поздравили друг друга с особым праздником.

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