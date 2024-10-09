Артем Пивоваров заплакав під час концерту, заговоривши про Вовчанськ - відео

Артем Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Співак Артем Пивоваров розчулив до сліз своїм нещодавнім виступом. Зі сцени артист заговорив про своє рідне місто Вовчанськ, яке російська війська стирають з лиця землі.

Емоційне відео з концерту з'явилося у TikTok.

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Під час одного зі своїх виступів співак емоційно звернувся до зали. Пивоваров зізнався, що йому важко виходити на сцену, адже він теж важко переживає усі події в Україні. У рідному місті артиста Вовчанську на Харківщині точаться запеклі бої — російські окупанти намагаються повністю знищити населений пункт.

"Хтось скаже, що це просто слова, каже: "Це просто виходити на сцену перед тисячами людей, ти ж артист". Але ні. Мені складно. Я буду відвертим і буду говорити про це. Я втратив дім свій. У мене немає дому. І це не просто будинок. Я з міста Вовчанськ, мого міста немає повністю. Русня стерла його с лиця землі", — проговорив зі сльозами Пивоваров.

Попри все, співак не втрачає надію, знову побувати у місті свого дитинства. Пивоваров закликав українців не припиняти допомагати нашим військовим та донатити, аби кожен зміг повернутися додому.

"Єдині люди, які можуть повернути мене додому, це не влада, це наші захисники та захисниці. Саме тому я буду невпинно допомагати їм. Закликаю всіх нас робити це кожного дня. Мінімальною гривнею. Це ваша кава, жуйка, цигарки, але для них — це життя. Кожен донат — це збережене життя. Я вірю в те, що я повернуся додому, і бажаю кожному, хто втратив свій дім, щиро вірити в те, що ми повернемось. Я щирю вірю, що настане цей день, найважливіший день для нашої країни", — сказав Артем.

Нагадаємо, раніше відома співачка вперше розповіла, що її чоловік-військовий опинився у психлікарні.

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