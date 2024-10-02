Артем Пивоваров та KOLA приголомшили спільним треком "Ніч яка місячна"

Справжня магія — Артем Пивоваров та KOLA зачарували спільним треком
Співак Артем Пивоваров представив чуттєвий дует зі співачкою KOLA в рамках свого проєкту "Твої вірші, мої ноти". Артисти записали спільний трек на вірш Михайла Старицького "Виклик".
Прем'єра відбулася на YouTube-каналі Пивоварова.
Артем Пивоваров та KOLA виконали пісню "Ніч яка місячна"
Виконавець продовжує відроджувати українські вірші та надавати їм нового звучання в зіркових дуетах. Так, Пивоваров та KOLA подарували абсолютне нове прочитання усім знайомої пісні "Ніч яка місячна" на вірш Михайла Старицького.
"Вірш "Виклик" завжди був для мене особливим. Ще з дитинства я пам'ятаю, як кожен рядок відгукувався мені чимось близьким і рідним. Тому, коли Артем запропонував створити музичну інтерпретацію цього класичного твору, я з радістю погодилася. Ми не просто використали вірш, а додали власне бачення, створили нову мелодію, яка підкреслює глибину і настрій", — розповіла про спільну роботу KOLA.
У чорно-білому кліпі виконавці намагалися передати подорож участі та показати, "народження" тих чи інших творів у різні проміжки історії. За ідеєю, Артем та KOLA живуть у різних часових межах: вона – в теперішньому, він – подорожує різними часовими проміжками.
"Представляти своє бачення класики – завжди велика відповідальність. Цьому віршу Михайла Старицького вже понад століття, його знають різні покоління. Як на мене, KOLA гармонійно доповнила цю музичну розповідь, додала композиції емоційності та ніжності. Сподіваюся, ця романтична історія відгукнеться в серцях людей", — поділився Пивоваров.
Фанати в захваті від нової пісні Пивоварова та KOLA
Музикальна композиція та кліп одразу припали до душі слухачам. Шанувальники залишили десятки схвальних відгуків на нову пісню у коментарях.
"Неймовірно красивий кліп! Кожен кадр — це наче мандрівка в нашу історію і культуру".
"Виконання — справжня магія. Атмосфера передається навіть через екран телефону".
"Дякую за вибір вірша Михайла Старицького! Слова, які знала з дитинства зазвучали зовсім по новому, торкаючись душі".
Нагадаємо, нещодавно KOLA зізналася, чи готова полишити творчість заради материнства.
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