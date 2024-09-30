Співачка KOLA чесно відповіла, чи планує дітей

Важливе рішення — KOLA зізналася, чи готова до материнства
Зовсім скоро співачка KOLA буде святкувати своє 32-річчя. Напередодні свята зірка зізналася, чи вже готова стати матір'ю.
Планами на майбутнє Анастасія (справжнє ім'я співачки) поділилася в інтерв'ю INSIDER.UA.
KOLA заговорила про материнство
Минулого року 32-річна співачка таємно вийшла заміж за свого коханого-іноземця на ім'я В'ячеслав. Тож тепер у артистки часто запитують про плани щодо дітей.
Як зізналася, KOLA зараз вона більше сконцентрована на своїй творчості та підготовці до великого сольного концерту, який відбудеться в її день народження 19 жовтня.
"Мої пріоритети зараз зосереджені на тому, щоби будувати й надалі музичну кар’єру, особливо в контексті підготовки до великого концерту в" Палаці Спорту" – це величезний етап, який потребує всіх моїх сил і уваги", — поділилася зірка.
У майбутньому KOLA все ж таки сподівається стати матір'ю, однак зараз вважає, що цей момент ще не настав.
"Щодо материнства – це точно відбудеться в моєму житті. Важливе рішення, але зараз для мене не на часі навіть думати про це серйозно. Я завжди уявляла собі, що цей момент прийде тоді, коли внутрішньо відчую готовність до змін, до нової ролі, коли захочу пригальмувати темп і присвятити більше часу родині", — сказала артистка.
Нагадаємо, що раніше KOLA розповіла, чим планує дивувати глядачів на своєму сольному концерті.
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