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Важливе рішення — KOLA зізналася, чи готова до материнства

30 вересня 2024 16:56
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Співачка KOLA чесно відповіла, чи планує дітей
Співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Зовсім скоро співачка KOLA буде святкувати своє 32-річчя. Напередодні свята зірка зізналася, чи вже готова стати матір'ю.

Планами на майбутнє Анастасія (справжнє ім'я співачки) поділилася в інтерв'ю INSIDER.UA.

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Минулого року 32-річна співачка таємно вийшла заміж за свого коханого-іноземця на ім'я В'ячеслав. Тож тепер у артистки часто запитують про плани щодо дітей. 

Як зізналася, KOLA зараз вона більше сконцентрована на своїй творчості та підготовці до великого сольного концерту, який відбудеться в її день народження 19 жовтня.

"Мої пріоритети зараз зосереджені на тому, щоби будувати й надалі музичну кар’єру, особливо в контексті підготовки до великого концерту в" Палаці Спорту" – це величезний етап, який потребує всіх моїх сил і уваги", — поділилася зірка.

Співачка KOLA
KOLA. Фото: instagram.com/kola__official

У майбутньому KOLA все ж таки сподівається стати матір'ю, однак зараз вважає, що цей момент ще не настав.

"Щодо материнства – це точно відбудеться в моєму житті. Важливе рішення, але зараз для мене не на часі навіть думати про це серйозно. Я завжди уявляла собі, що цей момент прийде тоді, коли внутрішньо відчую готовність до змін, до нової ролі, коли захочу пригальмувати темп і присвятити більше часу родині", — сказала артистка.

Нагадаємо, що раніше KOLA розповіла, чим планує дивувати глядачів на своєму сольному концерті.

Також ми писали, що Селена Гомес показала романтичні кадри зі своїм коханим у Діснейленді.

діти шоу-бізнес українські зірки KOLA співачка

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