Певица KOLA честно ответила, планирует ли детей

Певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official

Совсем скоро певица KOLA будет праздновать свое 32-летие. В канун праздника звезда призналась, готова ли стать матерью.

Планами на будущее Анастасия (настоящее имя певицы) поделилась в интервью INSIDER.UA.

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KOLA заговорила о материнстве

В прошлом году 32-летняя певица тайно вышла замуж за своего возлюбленного-иностранца по имени Вячеслав. Теперь у артистки часто спрашивают о планах относительно детей.

Как призналась KOLA, сейчас она больше сконцентрирована на своем творчестве и подготовке к большому сольному концерту, который состоится в ее день рождения 19 октября.

"Мои приоритеты сейчас сосредоточены на том, чтобы строить и дальше музыкальную карьеру, особенно в контексте подготовки к большому концерту во Дворце спорта — это огромный этап, требующий всех моих сил и внимания", — поделилась звезда.

KOLA. Фото: instagram.com/kola__official

В будущем KOLA все же надеется стать матерью, однако сейчас считает, что этот момент еще не наступил.

"О материнстве — это точно произойдет в моей жизни. Важно решение, но сейчас для меня не время даже думать об этом серьезно. Я всегда представляла себе, что этот момент наступит тогда, когда внутренне почувствую готовность к переменам, к новой роли, когда захочу притормозить темп и посвятить больше времени семье", — сказала артистка.

Напомним, что ранее KOLA рассказала, чем планирует удивлять зрителей на своем сольном концерте.

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