Співачка KOLA майстерно скопіювала Джамалу, Тіну Кароль та інших зірок

Один в один — KOLA приголомшила пародією на Джамалу, Тіну Кароль та інших зірок
Співачка KOLA відкрила публіці свої приховані таланти. Виявилося, що виконавиця вміє майстерно відтворювати голоси своїх зіркових колег.
Свій талант KOLA продемонструвала на шоу "20:23".
KOLA показала пародію на відомих артистів
В ефірі YouTube-проєкту Жені Яновича виконавиця в якості експерименту спробувала виконати свій хіт "Біля серця" у манері інших артистів. Так, KOLA майстерно повторила не лише вокальні прийоми, а й особливі риси Тіни Кароль, Джамали, Jerry Heil, Брітні Спірс, Klavdia Petrivna, Біллі Айліш та навіть Артема Пивоварова.
Відео з імпровізованим виступом співачки викликало неабияке захоплення в користувачів Мережі. Найбільш точно, на думку коментаторів, Анастасії (справжнє ім'я співачки) вдалося повторити манеру Джамали.
До речі, зірка також відреагувала на пародію від колеги та зізналася, що сама б не змогла так показати виступ KOLA.
"Я б не змогла тебе скопіювати. Дякую тобі. Обіймаю", — написала Джамала.
Пародію на себе також оцінила Jerry Heil. Співачка написала, що тепер треба їм попрацювати над оновленою версією пісні "Біля серця".
"Я вважаю, нам всім потрібна тепер ще й така версія треку", — залишила коментар Jerry Heil.
Нагадаємо, що днями Jerry Heil з Юлією Саніною також здивували фанів несподіваним дуетом.
А тим часом молода зірка Klavdia Petrivna стала наймолодшою в рейтингу Forbes "30 до 30".
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