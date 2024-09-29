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Один в один — KOLA приголомшила пародією на Джамалу, Тіну Кароль та інших зірок

29 вересня 2024 12:53
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Співачка KOLA майстерно скопіювала Джамалу, Тіну Кароль та інших зірок
Співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Співачка KOLA відкрила публіці свої приховані таланти. Виявилося, що виконавиця вміє майстерно відтворювати голоси своїх зіркових колег.

Свій талант KOLA продемонструвала на шоу "20:23".

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В ефірі YouTube-проєкту Жені Яновича виконавиця в якості експерименту спробувала виконати свій хіт "Біля серця" у манері інших артистів. Так, KOLA майстерно повторила не лише вокальні прийоми, а й особливі риси Тіни Кароль, Джамали, Jerry Heil, Брітні Спірс, Klavdia Petrivna, Біллі Айліш та навіть Артема Пивоварова. 

Відео з імпровізованим виступом співачки викликало неабияке захоплення в користувачів Мережі. Найбільш точно, на думку коментаторів, Анастасії (справжнє ім'я співачки) вдалося повторити манеру Джамали. 

До речі, зірка також відреагувала на пародію від колеги та зізналася, що сама б не змогла так показати виступ KOLA.

"Я б не змогла тебе скопіювати. Дякую тобі. Обіймаю", — написала Джамала.

Пародію на себе також оцінила Jerry Heil. Співачка написала, що тепер треба їм попрацювати над оновленою версією пісні "Біля серця".

"Я вважаю, нам всім потрібна тепер ще й така версія треку", — залишила коментар Jerry Heil.

Нагадаємо, що днями Jerry Heil з Юлією Саніною також здивували фанів несподіваним дуетом.

А тим часом молода зірка Klavdia Petrivna стала наймолодшою в рейтингу Forbes "30 до 30".

 

Тіна Кароль Джамала Jerry Heil Артем Пивоваров українські зірки KOLA

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