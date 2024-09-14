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Klavdia Petrivna стала наймолодшою в рейтингу Forbes "30 до 30"

14 вересня 2024 19:00
Валерія Соколенко - Редактор
Klavdia Petrivna та новий "Холостяк" потрапили в Forbes — рейтинг
Українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: instagram/klavdia_petrivna
Валерія Соколенко - Редактор

Українська співачка Klavdia Petrivna стала наймолодшою учасницею в рейтингу Forbes. Разом з нею в категорію "30 до 30" потрапив гурт Schmalgauzen, переможниця "Національного відбору Євробачення 2024" Jerry Heil, ветеран і блогер Олександр "Терен" Будько та багато інших юних зірок.

Рейтинг опублікували на "Forbes Україна".

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Klavdia Petrivna та новий "Холостяк" потрапили в Forbes

Наймолодшою учасницею списку "30 до 30" стала українська співачка Klavdia Petrivna. Вона лише нещодавно розсекретила свою особистість — Соломія Опришко. Зірка має понад 600 тисяч прослуховувань тільки на Spotify щомісяця та 100 млн прослуховувань на стрімінгах загалом.

Водночас найстаршим українцем в цьому рейтингу став Святослав Святниченко. Він український айтівець, який заснував акселераційну програму для стартапів Mission Possible. До проєкту йому вдалось залучити американський фонд UMAEF із капіталом 285 млн доларів.

Олександр Терен потрапив в рейтинг Forbes. Фото: СТБ
Олександр Терен потрапив у рейтинг Forbes. Фото: СТБ

У списку з'явився і новий "Холостяк" країни — ветеран і блогер Олександр "Терен" Будько. Його відзначили не лише як захисника, а ще й за соціальну інформаційну політику. Він заснував тревел-шоу "Відвал ніг або All інклюзив" для перевірки інклюзивності міст. "Терена" відзначили в категорії "Агенти змін".

Також у рейтинг потрапили музичний колектив з театральним беграундом Schmalgauzen, переможниця "Національного відбору Євробачення 2024" Jerry Heil, тенісистка Марта Костюк, футболіст Артем Довбик та інші "номери один" у своїх індустріях.

Нагадаємо, український гурт TVORCHI розповіли, як домовились про спільний фіт з Klavdia Petrivna. Також керівник коледжу співачки прокоментував наявність в неї зіркової хвороби.

рейтинг Forbes шоу Холостяк українські зірки співачка Klavdia Petrivna

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