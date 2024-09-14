Klavdia Petrivna та новий "Холостяк" потрапили в Forbes — рейтинг

Klavdia Petrivna стала наймолодшою в рейтингу Forbes "30 до 30"
Українська співачка Klavdia Petrivna стала наймолодшою учасницею в рейтингу Forbes. Разом з нею в категорію "30 до 30" потрапив гурт Schmalgauzen, переможниця "Національного відбору Євробачення 2024" Jerry Heil, ветеран і блогер Олександр "Терен" Будько та багато інших юних зірок.
Рейтинг опублікували на "Forbes Україна".
Klavdia Petrivna та новий "Холостяк" потрапили в Forbes
Наймолодшою учасницею списку "30 до 30" стала українська співачка Klavdia Petrivna. Вона лише нещодавно розсекретила свою особистість — Соломія Опришко. Зірка має понад 600 тисяч прослуховувань тільки на Spotify щомісяця та 100 млн прослуховувань на стрімінгах загалом.
Водночас найстаршим українцем в цьому рейтингу став Святослав Святниченко. Він український айтівець, який заснував акселераційну програму для стартапів Mission Possible. До проєкту йому вдалось залучити американський фонд UMAEF із капіталом 285 млн доларів.
У списку з'явився і новий "Холостяк" країни — ветеран і блогер Олександр "Терен" Будько. Його відзначили не лише як захисника, а ще й за соціальну інформаційну політику. Він заснував тревел-шоу "Відвал ніг або All інклюзив" для перевірки інклюзивності міст. "Терена" відзначили в категорії "Агенти змін".
Також у рейтинг потрапили музичний колектив з театральним беграундом Schmalgauzen, переможниця "Національного відбору Євробачення 2024" Jerry Heil, тенісистка Марта Костюк, футболіст Артем Довбик та інші "номери один" у своїх індустріях.
Нагадаємо, український гурт TVORCHI розповіли, як домовились про спільний фіт з Klavdia Petrivna. Також керівник коледжу співачки прокоментував наявність в неї зіркової хвороби.
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