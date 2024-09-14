Klavdia Petrivna и новый "Холостяк" попали в Forbes - рейтинг

Украинская певица Klavdia Petrivna. Фото: instagram/klavdia_petrivna

Украинская певица Klavdia Petrivna стала самой молодой участницей в рейтинге Forbes. Вместе с ней в категорию "30 до 30" попала группа Schmalgauzen, победительница "Национального отбора Евровидения 2024" Jerry Heil, ветеран и блогер Александр "Терен" Будько и многие другие юные звезды.

Рейтинг был опубликован на "Forbes Украина".

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Klavdia Petrivna и новый "Холостяк" попали в Forbes

Младшей участницей списка "30 до 30" стала украинская певица Klavdia Petrivna. Она только недавно рассекретила свою личность — Соломия Опришко. Звезда имеет более 600 тысяч прослушиваний только на Spotify ежемесячно и 100 млн прослушиваний на стримингах всего.

В то же время, старейшим украинцем в этом рейтинге стал Святослав Святниченко. Он украинский айтовец, основавший акселерационную программу для стартапов Mission Possible. В проект ему удалось привлечь американский фонд UMAEF с капиталом 285 млн долларов.

Александр Терен попал в рейтинг Forbes. Фото: СТБ

В списке появился и новый "Холостяк" страны — ветеран и блогер Александр "Терен" Будько. Его отметили не только как защитника, но и за социальную информационную политику. Он основал тревел-шоу "Отвал ног или All инклюзив" для проверки инклюзивности городов. "Терена" отметили в категории "Агенты перемен".

Также в рейтинг попали музыкальный коллектив с театральным беграундом Schmalgauzen, победительница "Национального отбора Евровидения 2024" Jerry Heil, теннисистка Марта Костюк, футболист Артем Довбик и другие "номера один" в своих индустриях.

Напомним, украинская группа TVORCHI рассказала, как договорились о совместном фите с Klavdia Petrivna. Также руководитель колледжа певицы прокомментировал наличие у нее звездной болезни.