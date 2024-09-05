Klavdia Petrivna відмінно закінчила коледж

Українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/

Українська співачка Klavdia Petrivna підкорила серця шанувальників під час сольного концерту в "Палаці Спорту" і нарешті зізналась, що за широкими капелюхами ховалась дівчина на ім'я Соломія Опришко. Директор коледжу, який нещодавно закінчила співачка, зізнався, чи здогадувалися у їх навчальному закладі про успіх своєї учениці.

Про це він розповів в інтерв'ю "Фокус".

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Яка Klavdia Petrivna у навчанні

Соломія цього року закінчила музичний фаховий коледж імені В. Барвінського та опанувала клас скрипки. Директор навчального закладу Юрій Чумак розповів про те, як дівчині вдалося поєднати навчання із записами пісень та підготовкою до "Палацу Спорту" та чи встигла вона підхопити "зіркову" хворобу.

Він захоплюється працьовитістю зірки, яка попри важкий робочий графік успішно склала усі екзамени та отримала диплом.

"Вже фактично в той час, коли вона стала зіркою, залишалося ще пів року до завершення навчання. Вона абсолютно дала з цим раду. Не було такого, як часто люди, стаючи зірками, хватають зіркову хворобу. У її випадку абсолютно ні. Вона абсолютно без всякої зверхності спокійно завершила своє навчання. Це жодним чином не сказалось. Вона яка була, така і залишилася", — поділився Чумак.

Нагадаємо, ми показували, який має вигляд співачка Klavdia Petrivna без капелюха та окулярів. Також артистка нещодавно випустила кліп та пісню з учасниками Євробачення.