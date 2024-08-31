Klavdia Petrivna розкрила свою особистість

Українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: .instagram.com/klavdia_petrivna

Найзагадковіша українська співачка Klavdia Petrivna під час другого сольного концерту у "Палаці Спорту", 31 серпня нарешті розкрила свою особистість. Виконавиця зняла окуляри та капелюхи і повністю відкрила своє обличчя шанувальникам.

Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Klavdia Petrivna відкрилася глядачам

Наприкінці літа Klavdia Petrivna організувала два виступи для шанувальників. Зірка на своїх концертах запалила на сцені разом із Артемом Пивоваровим та зірками "Євробачення", гуртом TVORCHI. У перший день артистка зняла капелюха та вперше показалася глядачам в окулярах.

Під час другого концерту у "Палаці Спорту" Klavdia Petrivna нарешті зняла всі маски та повністю відкрилась глядачам. Зірка постала перед шанувальниками у стильному білому костюмі оверсайз, який доповнила об'ємною укладкою та яскравим макіяжем смокі-айз. Артистка була у захваті від підтримки аудиторії.

"Ви божевільні, дякую вам!", — вдячна артистка шанувальникам.

Klavdia Petrivna — це 18-річна Соломія Опришко, яка є одногрупницею музиканта OSTY, з яким співачка записала спільний трек "Хто ти".

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка театру і кіно Анна Саліванчук вирішила спародіювати нову зірку шоу-бізнесу Klavdia Petrivna. А також Klavdia Petrivna презентувала спільний кліп із гуртом TVORCHI.