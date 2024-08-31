Klavdia Petrivna розкрила свою особистість

Без капелюхів та окулярів — Klavdia Petrivna повністю відкрила обличчя перед глядачам
Найзагадковіша українська співачка Klavdia Petrivna під час другого сольного концерту у "Палаці Спорту", 31 серпня нарешті розкрила свою особистість. Виконавиця зняла окуляри та капелюхи і повністю відкрила своє обличчя шанувальникам.
Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Klavdia Petrivna відкрилася глядачам
Наприкінці літа Klavdia Petrivna організувала два виступи для шанувальників. Зірка на своїх концертах запалила на сцені разом із Артемом Пивоваровим та зірками "Євробачення", гуртом TVORCHI. У перший день артистка зняла капелюха та вперше показалася глядачам в окулярах.
Під час другого концерту у "Палаці Спорту" Klavdia Petrivna нарешті зняла всі маски та повністю відкрилась глядачам. Зірка постала перед шанувальниками у стильному білому костюмі оверсайз, який доповнила об'ємною укладкою та яскравим макіяжем смокі-айз. Артистка була у захваті від підтримки аудиторії.
"Ви божевільні, дякую вам!", — вдячна артистка шанувальникам.
Klavdia Petrivna — це 18-річна Соломія Опришко, яка є одногрупницею музиканта OSTY, з яким співачка записала спільний трек "Хто ти".
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Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка театру і кіно Анна Саліванчук вирішила спародіювати нову зірку шоу-бізнесу Klavdia Petrivna. А також Klavdia Petrivna презентувала спільний кліп із гуртом TVORCHI.
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