Klavdia Petrivna раскрыла свою личность

Без шляп и очков — Klavdia Petrivna полностью открыла лицо перед зрителями
Самая загадочная украинская певица Klavdia Petrivna во время второго сольного концерта во "Дворце Спорта", 31 августа наконец-то раскрыла свою личность. Исполнительница сняла очки и шляпы, и полностью открыла свое лицо поклонникам.
Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Klavdia Petrivna открылась зрителям
В конце лета Klavdia Petrivna организовала два выступления для поклонников. Звезда на своих концертах зажгла на сцене вместе с Артемом Пивоваровым и звездами "Евровидения", группой TVORCHI. В первый день артистка сняла шляпу и впервые показалась зрителям в очках.
Во время второго концерта во "Дворце Спорта" Klavdia Petrivna наконец-то сняла все маски и полностью открылась зрителям. Звезда предстала перед поклонниками в стильном белом костюме оверсайз, который дополнила объемной укладкой и ярким макияжем смоки-айз. Артистка была в восторге от поддержки аудитории.
"Вы сумасшедшие, спасибо вам!", — благодарна артистка поклонникам.
Klavdia Petrivna — это 18-летняя Соломия Опришко, которая является одногруппницей музыканта OSTY, с которым певица записала общий трек "Кто ты".
@fanmusicua
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Напомним, мы писали о том, что украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук решила спародировать новую звезду шоу-бизнеса Klavdia Petrivna. А также Klavdia Petrivna представила общий клип с группой TVORCHI.
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