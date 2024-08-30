Хто така Klavdia Petrivna -- стало відоме ім'я сіпвачки

Українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: скриншот

Співачка Klavdia Petrivna, яка раніше приховувала своє обличчя під маскою, вперше показала його під час свого сольного концерту в Києві. Це стало справжньою сенсацією для тисяч фанатів.

Відео опублікували Сцена.UA в Instagram у п'ятницю, 30 серпня.

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Klavdia Petrivna показала своє справжнє обличчя

Загадкова співачка Klavdia Petrivna, яка тривалий час приховувала своє обличчя під маскою, нарешті зняла її під час свого сольного концерту в "Палаці Спорту". Тисячі фанатів, що зібралися на виступ, стали свідками цієї події.

Хоча офіційно ім'я співачка не розкрила, а виступала в окулярах, проте у фанатів не залишилося сумнівів, що під маскою ховалася Соломія Опришко.

"Загадкова співачка Klavdia Petrivna під час сольного концерту у "Палаці Спорту" вперше зняла капелюх та показала своє обличчя", — йдеться в повідомленні.

Klavdia Petrivna — псевдонім української співачки, яка стала відомою завдяки своєму загадковому образу. Довгий час артистка виступала в масці та капелюсі, приховуючи свою справжню ідентичність.