Хто така Klavdia Petrivna -- стало відоме ім'я сіпвачки

Клавдія Петрівна зняла маску — справжнє обличчя співачки розкрито
Співачка Klavdia Petrivna, яка раніше приховувала своє обличчя під маскою, вперше показала його під час свого сольного концерту в Києві. Це стало справжньою сенсацією для тисяч фанатів.
Відео опублікували Сцена.UA в Instagram у п'ятницю, 30 серпня.
Klavdia Petrivna показала своє справжнє обличчя
Загадкова співачка Klavdia Petrivna, яка тривалий час приховувала своє обличчя під маскою, нарешті зняла її під час свого сольного концерту в "Палаці Спорту". Тисячі фанатів, що зібралися на виступ, стали свідками цієї події.
Хоча офіційно ім'я співачка не розкрила, а виступала в окулярах, проте у фанатів не залишилося сумнівів, що під маскою ховалася Соломія Опришко.
"Загадкова співачка Klavdia Petrivna під час сольного концерту у "Палаці Спорту" вперше зняла капелюх та показала своє обличчя", — йдеться в повідомленні.
@alexssies
Клавдія Петрівна зняла капелюх на своєму першому сольному концерті в Палаці Спорту, залишаючи глядачів у захваті від своєї щирості та відкритості @Klavdia Petrivna 💔🔥#клавдіяпетрівна #палацспорту #сольнийконцерт #клавдіяпетрівна🇺🇦🇺🇦🇺🇦♬ оригінальний звук - alexssies
Klavdia Petrivna — псевдонім української співачки, яка стала відомою завдяки своєму загадковому образу. Довгий час артистка виступала в масці та капелюсі, приховуючи свою справжню ідентичність.
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