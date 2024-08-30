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Супермодель Ембер Валлетта знялась топлес на шостому десятку

30 серпня 2024 11:18
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Супермодель Ембер Валлетта знялась топлес на шостому десятку
Модель Ембер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Супермодель Ембер Валлетта знялась для випуску Vogue Hong Kong за вересень 2024 року. Красуня, яка у січні цього року відзначила 50-річчя, приміряла провокативні образи у стильній фотосесії.

Фото опублікували у Instagram видання.

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Діана Нойштадтер Джанніні підібрала для супермоделі розкішні вироби від кутюр від Alexis Mabille, Chanel, Charles de Vilmorin, Dior, Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier, Juana Martin, Robert Wun і Schiaparelli від Sebastian Faena. Зачіску красуні зробилв Пабло Квемін, а макіяж від Сема Віссера.

 

Модель Ембер Валлетта
Модель Ембер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

 

Модель Ембер Валлетта
Модель Ембер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

 

Модель Ембер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong
Модель Ембер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

 

Модель Ембер Валлетта
Модель Ембер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

 

Модель Ембер Валлетта
Модель Ембер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

 

Модель Ембер Валлетта
Модель Ембер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

 

Модель Ембер Валлетта
Модель Ембер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

 

Народившись у Феніксі, штат Арізона, Валлетта почала працювати моделлю у віці 15 років. Через рік вона стала обличчям парфуму Calvin Klein Eternity. Вона з'являлася в кампаніях таких дизайнерів, як Giorgio Armani, Gucci, Versace, Elizabeth Arden, Prada, Calvin Klein і Fendi. Вона також активно працює як актриса і знялася в багатьох фільмах.

Валлетта була одружена з олімпійським волейболістом Чіпом Маккоу, від якого у неї є син Оден. У 2012 році підтримала президента-демократа Барака Обаму на переобранні. У липні 2014 року Валлетта розповіла про свою боротьбу з наркотичною та алкогольною залежністю.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова відповіла на критику її відвертих фото. А раніше стало відомо, що Кендалл Дженнер відтворила фото Вікторії Бекхем. 

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