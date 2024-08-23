Кендалл Дженнер знялась топлес та відтворила культову позу Вікторії Бекхем

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Кендалл Дженнер знялася топлес у новій модній кампанії FWRD, яка була опублікована в соціальних мережах. На одному із знімків 28-річна модель була топлес,а прикриваючи груди рукою, одягнена в мереживні брюки та туфлі на високих підборах.. На однму фото підняла ногу у туфлях на шпильці у стилі Вікторії Бекхем.

Про це пише Daily Mail.

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Цього року Дженнер наполегливо працювала. Супермодель стала обличчям нової кампанії Tory Burch для аромату Sublime. Красуня позувала для фотосесії, сидячі в кріслі, піднявши одну ногу. Вікторія Бекхем показала цю позу в березні 2016 року,

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Модель Кендалл Дженнер скопіювала позу Вікторії Бекхем. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

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Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Модель Кендалл Дженнер.Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

"Впевнений, чуттєвий і сильний. Мій новий улюблений аромат", — йдеться у підписі до відео.

В одному інтерв'ю, за словами Кендалл, одна людина якось сказала їй, що тривожність не може існувати в подяці, і з того часу це допомагає їй справлятися зі стресом: "Я вважаю себе однією з найуспішніших дівчат у світі і ціную кожного, хто виявляє до мене інтерес. Але в той же час іноді я сиджу і думаю: "Боже, я ж така звичайна".

Кендал з дитинства була тривожною, а незабаром після того, як вона почала займатися моделінгом, з нею знову почалися панічні атаки. Як терапію Дженнер намагається частіше згадувати про себе маленьку і робити щось хороше для цієї дитини. Наприклад, вона катається на конях, тому що в дитинстві їй це дуже подобалося, а ще вона повісила свої дитячі фото у ванній та іноді розмовляє з ними: "Якщо хтось погано обійшовся зі мною і я прийняла це близько до серця, я йду до цієї дівчинки і говорю їй, що більше не дозволю, щоб з нею таке сталося".

Нагадаємо, дружина Каньє Веста вразила відвертою фотосесією. А раніше ми писали, що Ріанна знялась у хутрі у звабливій фотосесії.