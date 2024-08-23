Кендалл Дженнер снялась топлесс и воспроизвела культовую позу Виктории Бекхэм

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Кендалл Дженнер снялась топлесс в новой модной кампании FWRD, опубликованной в социальных сетях. На одном из снимков 28-летняя модель была топлесс, а прикрывая грудь рукой, одетая в кружевные брюки и туфли на высоком каблуке.

Об этом пишет Daily Mail.

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В этом году Дженнер упорно трудилась. Супермодель стала лицом новой кампании Tory Burch для Sublime. Красавица позировала в фотосессии, сидя в кресле, подняв одну ногу. Виктория Бекхэм показала эту позу в марте 2016 года.

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Модель Кендалл Дженнер скопировала позу Виктории Бекхэм. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

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Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/sonia_szostak/

"Уверенный, чувствительный и сильный. Мой новый любимый аромат", — говорится в подписи к видео.

В одном интервью, по словам Кендалл, один человек однажды сказал ей, что тревожность не может существовать в благодарности, и с тех пор это помогает ей справляться со стрессом: "Я считаю себя одной из самых успешных девушек в мире и ценю каждого, кто проявляет ко мне интерес. Но в то же время иногда я сижу и думаю: "Боже, я же такая обычная".

Кендалл с детства была тревожной, а вскоре после того, как она начала заниматься моделингом, с ней снова начались панические атаки. Как терапию Дженнер пытается чаще вспоминать о себе маленькую и делать что-нибудь хорошее для этого ребенка. К примеру, она катается на лошадях, потому что в детстве ей это очень нравилось, а еще она повесила свои детские фото в ванной и иногда разговаривает с ними: "Если кто-то плохо обошелся со мной и я приняла это близко к сердцу, я иду к этой девочки и говорю ей, что больше не позволю, чтобы с ней случилось такое".

Напомним, супруга Канье Уеста поразила откровенной фотосессией. А раньше мы писали, что Рианна снялась в шубе в соблазнительной фотосессии.