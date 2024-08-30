Клаудія Шиффер у стильних смокінгах позувала для фотосесії Vogue

Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Одна з найвідоміших моделей світу Клаудія Шиффер приголомшила зйомкою для Vogue Arabia. 54-річна красуня була одягнена в чорний жилет і вузьку спідницю з рукавичками в тон.

Фото опублікував журнал Vogue Arabia.

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Гламурний образ моделі доповнило ефектне золоте намисто. Зірка підкорила понад 1000 обкладинок журналів (у тому числі 65 для Vogue), Шиффер зустрілася із головним редактором Мануелем Арнаутом, щоб обговорити історію моди, сімейне життя та успішну кар’єру в моді, дизайні та кіновиробництві.

Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

"Моя кар'єра почалася випадково, коли мене побачили на дискотеці в Дюссельдорфі наприкінці 1980-х", — сказала вона.

Модель днями відзначила своє 54-річчя. Зірка ка не переймається через свій вік.

"Я вважаю, що вік потрібно відзначати та поважати. Є причина, чому ми влаштовуємо вечірки на наші дні народження", — говорила модель.

Клаудія Шиффер майже 22 роки заміжня за британським режисером Меттью Воном і виховує трьох дітей, яких тримала подалі від преси аж до повноліття. Старші діти зірки, 21-річний Каспар та 19-річна Клементіна, незважаючи на суттєвий модельний потенціал, поки що не планують йти стопами матері та ведуть непублічний спосіб життя.

Сім'я живе звичайним життям в англійській сільській місцевості. Спільна робота з чоловіком у загальному офісі, заняття спортом та оздоровчі процедури, а також усвідомлене проведення часу з сім'єю — ось що характеризує повсякденне життя Шиффер.

Нещодавно компанія Mattel випустила нову ляльку Барбі, яка є прототипом образу Клаудії, а саме виходу на показі Versace в 1994 році. Шиффер зазначає, що люди ностальгують за дев'янистими та головною епохою супермоделей не просто так.

Нагадаємо, Клаудія Шиффер ніжно привітала сина. А раніше ми писали, що Клаудія Шиффер знялась у відвертій фотосесії.