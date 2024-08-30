Клаудия Шиффер в стильных смокингах позировала для фотосессии Vogue

Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Одна из самых известных моделей мира Клаудия Шиффер ошеломила съемкой для Vogue Arabia. 54-летняя красавица была одета в черный жилет и узкую юбку с перчатками в тон.

Фото опубликовал журнал Vogue Arabia.

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Гламурный образ модели дополнило эффектное золотое ожерелье. Звезда покорила более 1000 обложек журналов (в том числе 65 для Vogue), Шиффер встретилась с главным редактором Мануэлем Арнаутом, чтобы обсудить историю моды, семейную жизнь и успешную карьеру в моде, дизайне и кинопроизводстве.

Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

"Моя карьера началась случайно, когда меня увидели на дискотеке в Дюссельдорфе в конце 1980-х", — сказала она.

Модель на днях отметила свое 54-летие. Звезда не переживает из-за своего возраста.

"Я считаю, что возраст нужно отмечать и уважать. Есть причина, почему мы устраиваем вечеринки на наши дни рождения", — уверена модель.

Клаудия Шиффер почти 22 года замужем за британским режиссером Мэттью Воном и воспитывает троих детей, которых держала подальше от прессы вплоть до совершеннолетия. Старшие дети звезды, 21-летний Каспар и 19-летняя Клементина, несмотря на существенный модельный потенциал, пока не планируют идти по стопам матери и ведут непубличный образ жизни.

Семья живет обычной жизнью в английской деревенской местности. Совместная работа с супругом в общем офисе, занятия спортом и оздоровительные процедуры, а также осознанное времяпрепровождение с семьей — вот что характеризует повседневную жизнь Шиффер.

Недавно компания Mattel выпустила новую куклу Барби, являющуюся прототипом образа Клаудии, а именно выхода на показе Versace в 1994 году. Шиффер отмечает, что люди ностальгируют по девянистым и главной эпохе супермоделей не просто так.

Напомним, Клаудия Шиффер нежно поздравила сына. А раньше мы писали, что Клаудия Шиффер снялась в откровенной фотосессии.