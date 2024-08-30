Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Супермодель Эмбер Валлетта снялась топлесс на шестом десятке arrow

Супермодель Эмбер Валлетта снялась топлесс на шестом десятке

30 августа 2024 11:18
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Супермодель Эмбер Валлетта снялась топлесс на шестом десятке
Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Супермодель Эмбер Валлетта снялась для выпуска Vogue Hong Kong за сентябрь 2024 года. Красавица, которая в январе этого года отметила 50-летие, примерила провокационные образы в стильной фотосессии.

Фото было опубликовано в Instagram издания.

Читайте также:

Эмбер Валлетта продемонстрировала роскошную фигуру в фотосессии

Диана Нойштадтер Джаннини подобрала для супермодели роскошные изделия от кутюр Alexis Mabille, Chanel, Charles de Vilmorin, Dior, Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier, Juana Martin, Robert Wun и Schiaparelli от Sebastian Faena. Прическу красавице сделал в Пабло Квемин, а макияж от Сэма Виссера.

 

Модель Эмбер Валлетта
Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

 

Модель Эмбер Валлетта
Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

 

Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong
Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

 

Модель Эмбер Валлетта
Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

 

Модель Эмбер Валлетта
Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

 

Модель Эмбер Валлетта
Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

 

Модель Эмбер Валлетта
Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

 

Родившись в Фениксе, Аризона, Валлетта начала работать моделью в возрасте 15 лет. Через год она стала лицом парфюма Calvin Klein Eternity. Она появлялась в кампаниях таких дизайнеров, как Giorgio Armani, Gucci, Versace, Elizabeth Arden, Prada, Calvin Klein и Fendi. Она также активно работает как актриса и снялась во многих фильмах.

Валлетта была замужем за олимпийским волейболистом Чипом Маккоу, от которого у нее есть сын Оден. В 2012 году поддержала президента-демократа Барака Обаму на переизбрании. В июле 2014 года Валлетта рассказала о своей борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью.

Напомним, Илона Гвоздева ответила на критику ее откровенных фото. Ранее стало известно, что Кендалл Дженнер воспроизвела фото Виктории Бекхэм.

зарубежные звезды откровенные фото звезды фотосессия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:13 Можно заразиться от укуса комара — в Киеве госпитализировали 17 человек с лихорадкой Западного Нила

Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

12:06 Ситуация в энергосистеме осенью — эксперт дал обнадеживающий прогноз на сентябрь

12:02 Назначен новый начальник штаба сил БПЛА — в сети раскритиковали решение

11:58 Смешанный режим обучения — как будут работать одесские школы в этом году

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

11:57 На Харьковщине перекроют движение по путепроводу на "дороге жизни"

11:42 Армия США заключила самый большой в истории контракт на ракеты Javelin — сколько получит Украина

11:32 Нефтепровод "Дружба" остановит свою работу — Подоляк назвал дату

11:30 ПриватБанк и крупная сеть супермаркетов запустили новый сервис

11:30 Прогноз магнитных бурь сегодня готовит новые вызовы — чего ожидать метеозависимым

12:13 Можно заразиться от укуса комара — в Киеве госпитализировали 17 человек с лихорадкой Западного Нила

12:06 Ситуация в энергосистеме осенью — эксперт дал обнадеживающий прогноз на сентябрь

12:02 Назначен новый начальник штаба сил БПЛА — в сети раскритиковали решение

11:58 Смешанный режим обучения — как будут работать одесские школы в этом году

11:57 На Харьковщине перекроют движение по путепроводу на "дороге жизни"

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

11:42 Армия США заключила самый большой в истории контракт на ракеты Javelin — сколько получит Украина

11:32 Нефтепровод "Дружба" остановит свою работу — Подоляк назвал дату

11:30 ПриватБанк и крупная сеть супермаркетов запустили новый сервис

11:30 Прогноз магнитных бурь сегодня готовит новые вызовы — чего ожидать метеозависимым

11:28 Не платили аренду — в Николаевской области взыскали с землепользователя более 9 млн грн

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

Text

11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Text

08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

Text

08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

05:37 Военный заявил, что Россия никогда не пойдет на договоренности в слабой позиции

29 августа 2024
Text

22:00 Все дают, что попросим — россиянин об украинском плену в репортаже Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка объяснила, какими должны быть зарплаты госслужащих во время войны

Text

18:47 Подоляк назвал отличие контрнаступления в Украине и операции в Курской области

Text
Эксклюзив

18:24 Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

Text

18:09 Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали