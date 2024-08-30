Супермодель Эмбер Валлетта снялась топлесс на шестом десятке

Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

Супермодель Эмбер Валлетта снялась для выпуска Vogue Hong Kong за сентябрь 2024 года. Красавица, которая в январе этого года отметила 50-летие, примерила провокационные образы в стильной фотосессии.

Фото было опубликовано в Instagram издания.

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Диана Нойштадтер Джаннини подобрала для супермодели роскошные изделия от кутюр Alexis Mabille, Chanel, Charles de Vilmorin, Dior, Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier, Juana Martin, Robert Wun и Schiaparelli от Sebastian Faena. Прическу красавице сделал в Пабло Квемин, а макияж от Сэма Виссера.

Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

Модель Эмбер Валлетта. Фото: Vogue Hong Kong

Родившись в Фениксе, Аризона, Валлетта начала работать моделью в возрасте 15 лет. Через год она стала лицом парфюма Calvin Klein Eternity. Она появлялась в кампаниях таких дизайнеров, как Giorgio Armani, Gucci, Versace, Elizabeth Arden, Prada, Calvin Klein и Fendi. Она также активно работает как актриса и снялась во многих фильмах.

Валлетта была замужем за олимпийским волейболистом Чипом Маккоу, от которого у нее есть сын Оден. В 2012 году поддержала президента-демократа Барака Обаму на переизбрании. В июле 2014 года Валлетта рассказала о своей борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью.

Напомним, Илона Гвоздева ответила на критику ее откровенных фото. Ранее стало известно, что Кендалл Дженнер воспроизвела фото Виктории Бекхэм.