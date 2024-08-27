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Хочу почуватися чуттєвою та пристрасною — Ілона Гвоздьова відповіла критикам відвертої фотосесії

27 серпня 2024 09:50
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Хочу почуватися чуттєвою та пристрасною — Ілона Гвоздьова відповіла критикам відвертої фотосесії
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Танцівниця Ілона Гвоздьова нещодавно поділилася відвертою фотосесією. Зірка позувала у ботфортах та комплекті спідньої білизни. На що її прихильники неоднозначно відреагували.

Фото опублікувала у своїй соціальній мережі.

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Критика фотосесії Гвоздьової

Ілона Гвоздьова написала, що стати дорослішою жінкою зовсім не означає здати свої жіночі позиції, це означає не пливти за течією. Треба йти за власними бажаннями та обирати найкраще для себе. Фото викликали хвилю хейту, пізніше танцівниця вирішила розставити всі крапки над "і".

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

"Днями одна жінка переглядаючи мої фото з останньої фотосесії вирішила написати коментар, цитую:"Ілона, якби вам було 18 років, то я би зрозуміла, а так мені смішно. В мене теж є інтимні фото, вони для хлопця". Що ви, дівчата, думаєте з цього приводу?! Яку б відповідь написали Ви?! Виходячи з її думок, якщо жінка стала дорослішою і не важливо 20+, 30+, 40+ вона вже не може показувати свою сексуальність, жіночність, пристрасть, тим паче в соцмережах, бо ж люди дивляться, а тобі вже не 18!!", — розмірковує танцівниця.

Гвоздьова запитує, чи є окремий вік на жіночність, вік — почувати себе живою, бажаною і красивою, вік — відчувати свою харизму, знати свої бажання і прислухатися до свого внутрішнього голосу.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

"Так, мені 36, я жінка, мама і дружина і зараз я, як ніколи, хочу бути ще більш жіночнішою і чуттєвою, пристрасною і красивою ніж в 18, бо зараз я відчуваю цей стан набагато глибше і свідоміше. Я знаю чого хочу і чого варта, і я не боюся бути собою, навіть якщо не відповідаю уявленням і очікуванням інших! Я взагалі бажаю кожній жінці не соромитися бути жінкою, на яку обертаються не тільки чоловіки а й інші жінки з посмішкою на обличчі і з приємним вогником в очах та з відчуттям підтримки: "Так тримати люба моя"! Ми є те що ми транслюємо!", — зазначила Гвоздьова.

Нагадаємо, наречена Венсана Касселя здивувала їхніми інтимними фото. А раніше ми писали, що Кендалл Дженнер відтворила культову позу Вікторії Бекхем.

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